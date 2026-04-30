Deportes Santa Cruz y Deportes Iquique se enfrentan este sábado 2 de mayo a las 17:30 horas en el Estadio Joaquín Muñoz, por la fecha 10 del Campeonato de Primera B.

Ambos equipos transitan la parte baja de la tabla y necesitan puntos: Santa Cruz es decimoquinto con 6 unidades, mientras que Iquique lo sigue de cerca en el duodécimo lugar con 9. El que gane respirará más tranquilo; el que pierda seguirá mirando hacia la zona de peligro.

¿Dónde y cómo ver en vivo Deportes Santa Cruz vs Deportes Iquique?

El partido se transmite por TNT Sports en señal básica y vía streaming en HBO Max. No hay señal abierta disponible para este encuentro.

TV: TNT Sports

Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Deportes Santa Cruz vs Deportes Iquique?

Fecha: Sábado 2 de mayo

Hora: 17:30 horas

Estadio: Joaquín Muñoz

El partido será dirigido por Fabián Reyes, con Rodolfo Vera y Gabriel Vera como asistentes. Juan Ibarra actuará como cuarto árbitro.

Cómo llegan Deportes Santa Cruz y Deportes Iquique a la fecha 10 de la Primera B

Deportes Santa Cruz llega en un mal momento: en los últimos cinco encuentros registra un triunfo (4-2 ante Curicó Unido), un empate (2-2 con Magallanes) y tres derrotas, la última ante Unión Española por 2-0. Acumula 6 puntos en 9 partidos (1 victoria, 3 empates, 5 derrotas) y ocupa el puesto 15 de la tabla.

Deportes Iquique, en tanto, viene de vencer 2-1 a Santiago Wanderers en el Tierra de Campeones, una de sus pocas alegrías en el torneo. En 9 partidos ha ganado 2, empatado 3 y perdido 4, con 9 unidades que lo ubican en la posición 12. En los últimos cinco juegos acumula un triunfo, un empate y tres caídas, incluyendo una goleada 4-0 ante Antofagasta.

Formaciones probables para Deportes Santa Cruz vs Deportes Iquique

Deportes Santa Cruz, bajo la conducción de Nelson Garrido, apuntaría a la siguiente alineación: Juan Dobboletta; Icker Quiroz, Esteban Flores, Gino Alucema, Nazareno Romero; Diego Plaza, Felipe Orellana, Diego Acevedo; Mathías Pinto, Diego Arias y Nicolás Barrios.

Deportes Iquique, dirigido por José Cantillana, dispondría de: Daniel Castillo; Vicente Concha, Jorge Ayala, Franco Ledesma, Felipe Espinoza; Joaquín Pereyra, Diego Orellana; Cesar González, Agustín Venezia, Iam González; Álvaro Ramos.