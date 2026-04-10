Deportes Iquique y Deportes Puerto Montt se enfrentan este sábado 11 de abril a las 20:00 horas en el Estadio Tierra de Campeones por la fecha 7 de la Primera B 2026. El partido será transmitido a través de TNT Sports y HBO Max.

Los Dragones Celestes, que marchan en la decimotercera ubicación de la tabla con 5 puntos, vienen de ser goleados por 4-0 en su visita a Deportes Antofagasta. Por su parte, el elenco de los Delfines llega tras ser derrotado a manos de Santiago Wanderers en condición de local, resultado que los dejó en el segundo puesto con 12 unidades.

¿Qué canal transmite Iquique vs Puerto Montt EN VIVO?

El duelo entre Deportes Iquique y Deportes Puerto Montt tendrá transmisión televisiva a través de TNT Sports y vía streaming por HBO Max.

📺 TV: TNT Sports

💻 Streaming: HBO Max

Además, podrás seguir todos los detalles del partido en Al Aire Libre.

¿Dónde ver Iquique vs Puerto Montt ONLINE por streaming?

El encuentro se podrá seguir a través de streaming en HBO Max.

💻 Streaming: HBO Max.

Para ello, debes tener una suscripción activa en la plataforma.

¿A qué hora juegan Iquique vs Puerto Montt?

Deportes Iquique y Deportes Puerto Montt juegan este sábado 11 de abril a las 20:00 horas en el Estadio Tierra de Campeones.

🗓 Fecha: Sábado 11 de abril

🕗 Hora: 20:00 horas

🏟 Estadio: Tierra de Campeones, Iquique

El partido es válido por la fecha 7 de la Primera B 2026

Árbitros designados para Iquique vs Puerto Montt

Árbitro: Cristián Droguett

1er asistente: Jean Araya

2do asistente: Jorge González

Cuarto árbitro: Juan Sepúlveda

Formación de Iquique vs Puerto Montt

Deportes Iquique:

Daniel Castillo; Jorge Ayala, Simón Contreras, Felipe Espinoza, Franco Ledesma; Agustín Venezia, Bryan Garrido, Diego Orellana, Joaquín Pereyra; Álvaro Ramos y César González.

Deportes Puerto Montt:

Luis Ureta; Byron Nieto, Jesús Pino, Maximiliano Riveros, Kevin Egaña; Alexis Sabella, Gabriel Castillo, Jason Flores; Sebastián Pérez, Richard Paredes y Manley Clerveaux.

Minuto a minuto Iquique vs Puerto Montt