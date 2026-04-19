San Luis e Iquique chocan este domingo por la Fecha 8 de la Primera B 2026 en el estadio Municipal Lucio Fariña Fernández de Quillota, con dos escuadras que quieren alejarse de los puestos del fondo de la tabla de posiciones.

Los Canarios están undécimos con siete unidades y los Dragones Celestes están décimoterceros con seis positivos, ambas escuadras muy lejos de la zona alta.

¿Quién transmite San Luis vs Iquique por la Primera B 2026?

Para ver el duelo de San Luis vs Iquique debes ingresar a la señal de TNT Sports o TNT Sports en HBO Max en streaming.

TV: TNT Sports

Streaming: TNT Sports en HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan San Luis vs Iquique por la Primera B 2026?

San Luis y Iquique se miden este domingo 19 de abril a las 18:00 horas por la Fecha 8 de la Primera B 2026.

Fecha: Domingo 19 de abril

Hora: 18:00 horas

Estadio: Municipal Lucio Fariña Fernández, Quillota

Árbitros de San Luis vs Iquique

Árbitro: Rodrigo Farías

1er asistente: Sebastián Pérez

2do asistente: Cristian Espíndola

4to árbitro: Juan Sepúlveda

¿Cómo llegan San Luis e Iquique?

San Luis viene de caer por 3-1 contra Santiago Wanderers en Valparaíso. Los dirigidos por Chupete Suazo tienen solo un triunfo en la Primera B 2026, por lo que están rezagados en la competición.

Iquique igualó 0-0 frente a Puerto Montt el fin de semana pasado. Los Dragones Celestes también han celebrado una sola victoria en esta campaña y fue en la primera fecha, por lo que lleva seis compromisos sin sumar de a tres.

Formaciones de San Luis e Iquique

Formación de San Luis

Nicolás Peranic; Ignacio Meza, Vicente Durán, Joel Torres, Sergio Vergara, Luis Madrigal, Nicolás Muñoz, Guillermo Avello, Fabián Pastenes, Gonzalo Bustos y Mateo Guerra. DT: Humberto “Chupete” Suazo.

Formación de Iquique

Daniel Castillo; Dilan Rojas, Felipe Espinoza, Franco Ledesma, Jorge Ayala; Agustín Venezia, César González, Diego Orellana, Joaquín Pereyra; Isaac Díaz y Edson Puch. DT: Rodrigo Guerrero.