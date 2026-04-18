Lo que debía ser una semana de celebración en Colo Colo quedó empañada por un grave incidente de seguridad. Según reveló Radio ADN, en la madrugada del jueves cinco personas ingresaron de forma clandestina al Estadio Monumental y ocultaron en los baños del recinto un total de 6.049 fuegos artificiales, elementos prohibidos en recintos deportivos. Las cámaras de seguridad captaron todo y el club realizó de inmediato la denuncia ante la Fiscalía.

El viernes por la noche, desde Blanco y Negro emitieron un comunicado oficial confirmando los hechos y enfatizando que la acción policial respondió precisamente a su denuncia: “Este procedimiento respondió al hallazgo de elementos prohibidos dentro del recinto deportivo”, señalaron, remarcando además su disposición total a colaborar con el Ministerio Público.

El episodio nubla la previa del partido de aniversario del Campeonato Nacional ante Palestino, duelo que marca los 101 años del Cacique y que se disputará con el Monumental a pleno. Fernando Ortiz y el plantel deberán abstraerse del ruido y enfocarse en sumar tres puntos para seguir punteros en ambos torneos.

🔴 Todas las noticias de Colo Colo hoy sábado 18 de abril