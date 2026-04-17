Colo Colo volverá a competir este domingo ante Palestino tras la suspensión de su partido con Coquimbo Unido, y en la previa el técnico Fernando Ortiz abordó la designación del árbitro Fernando Véjar.

El entrenador albo enfrentó el tema en conferencia y bajó el tono a la discusión, pese a los cuestionamientos que generó el nombre del juez entre los hinchas. Su decisión apunta a cambiar el foco hacia el rendimiento del equipo en un momento donde los resultados empiezan a exigir respuestas.

Colo Colo y la postura de Ortiz ante la polémica arbitral

La designación de Véjar reactivó críticas por antecedentes con el Cacique, como la expulsión de Arturo Vidal ante Audax Italiano y un penal no cobrado frente a Palestino en 2021, situación que incluso derivó en sanción para el árbitro.

En ese contexto, Ortiz fue directo para despejar cualquier influencia externa en el plantel: “Ellos saben que entramos 11 y tienen que salir 11. Eso lo tienen claro. No es algo que yo me ponga a pensar en si el árbitro que nos dirige nos perjudicó o no“.

“Espero que salga un buen partido, que sea un buen espectáculo y que podamos seguir trabajando en esta senda”, recalcó el DT albo.

Colo Colo y la deuda ofensiva que busca corregir

Más allá del arbitraje, el principal foco del cuerpo técnico está en la falta de gol. Colo Colo acumula 9 anotaciones en 8 partidos, un registro que condiciona su rendimiento y que se transformó en prioridad durante la semana de trabajo.

“Las posibilidades de crear situaciones de gol están, lo vemos reiteradamente. Muchas veces provocamos y convertimos, a veces sí y a veces no. Es trabajo diario para concretar, las situaciones están”, señaló el Tano.

Y agregó que “no me gusta poner plazos, sino mejorar para que el fin de semana resulte e ir pensando así semana tras semana”, sostuvo en conferencia de prensa en el Estadio Monumental.

Los albos enfrentarán a Palestino este domingo 19 de abril donde celebrarán su aniversario 101 y el duelo se jugará a partir de las 18:30 horas en el Estadio Monumental.