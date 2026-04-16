Colo Colo cumple 101 años de vida este domingo 19 de abril y la consigna en Pedrero es clara: celebrar por todo lo alto. El club, que lidera la tabla con 18 puntos, recibirá a Palestino en un Estadio Monumental que lucirá repleto tras agotarse las más de 40 mil entradas disponibles. Y es que la institución busca dejar atrás el accidentado centenario y transformarlo en un carnaval. Las actividades comenzarán tres horas antes del pitazo inicial (18:30 horas), ofreciendo a la “familia alba” un show artístico de primer nivel que mezcla el rock psicodélico de Los Jaivas con el ritmo urbano de los Power Peralta y la cumbia uruguaya.

¿Qué artistas estarán en el show musical del aniversario 101 de Colo Colo?

La directiva de Blanco y Negro ha preparado un despliegue sin precedentes. A través de sus canales oficiales, el club manifestó su intención: “Queremos que este aniversario sea una verdadera fiesta para toda la familia alba, con un gran show imperdible que acompañará un nuevo año de historia del Cacique”.

Los confirmados para hacer vibrar la “Ruca” son:

Los Jaivas: La leyenda de la música chilena será el plato fuerte de la jornada.

La leyenda de la música chilena será el plato fuerte de la jornada. Power Peralta: Los gemelos del baile nacional aportarán la cuota de espectáculo visual.

Los gemelos del baile nacional aportarán la cuota de espectáculo visual. The La Planta: El grupo uruguayo de cumbia, liderado por Nicolás Choca, traerá sus éxitos internacionales al gramado de Macul.

El grupo uruguayo de cumbia, liderado por Nicolás Choca, traerá sus éxitos internacionales al gramado de Macul. La Cofraband: El conjunto encargado de transformar los cánticos de la barra en adaptaciones musicales.

“Los esperamos este domingo en el Estadio Monumental para vivir juntos una jornada inolvidable, celebrando a Colo-Colo de Arica a Magallanes”, cerró el club en su invitación masiva.

¡Porque 101 años no se celebran todos los días! ⚪️⚫️



Queremos que este aniversario sea una verdadera fiesta para toda la familia alba, con un gran show imperdible que acompañará un nuevo año de historia del Cacique 🤟🏻🏟️



𝐋𝐢𝐧𝐞 𝐮𝐩:

⚪️ Cofraband

⚫️ The La Planta

⚪️ Power… pic.twitter.com/IIeV24B4Gz — Colo-Colo (@ColoColo) April 16, 2026

El regreso de Javier Correa: ¿Será titular ante Palestino?

En el plano estrictamente futbolístico, la gran noticia para Fernando Ortiz es el retorno de Javier Correa. El delantero argentino superó un desgarro en los isquiotibiales de la pierna izquierda sufrido a mediados de marzo. A pesar de las críticas de la hinchada por su baja cuota goleadora, el ariete recibió el respaldo público de un histórico: Carlos Caszely.

“Yo no veo problemas en Correa. Lo que pasa es que no le llegan pelotas. Si me dices que se perdió tres o cuatros goles, podría pensar algo así”, enfatizó el “Rey del Metro Cuadrado” en conversación con El Deportivo. El ídolo máximo de la institución fue enfático en la recuperación del trasandino: “Tiene que recuperarse bien antes de volver a jugar, porque viene arrastrando algunas molestias”. Correa cumplió con el reposo y hoy aparece como la gran alternativa para refrescar el ataque albo frente al “Tino Tino”.

El nuevo sistema de seguridad del Monumental y el ingreso facial

El duelo ante Palestino también será una prueba de fuego para la logística de Blanco y Negro. Y es que el recinto contará con la presencia de hinchas visitantes en el sector Magallanes, lo que obligará a extremar el uso del nuevo sistema de seguridad biométrico y facial.

Cada asistente debe estar registrado previamente en el sistema facial, que funcionará como la llave de acceso a las tribunas. Se espera que este domingo se solucionen los inconvenientes sufridos por hinchas de Everton anteriormente, garantizando que el ingreso a las 15:30 horas sea fluido para las 42 mil personas que celebrarán el nuevo año del “Eterno Campeón”.

Tabla de Posiciones – Fecha 10:

Club Puntos Último Resultado 1. Colo-Colo 18 Ganó 2. Deportes Limache 17 Ganó 3. Universidad Católica 17 Ganó

Con la preventa agotada y la mesa servida, Colo Colo se prepara para un domingo que mezcla la gloria de su historia con la presión de mantener el primer puesto. ¿Podrán Los Jaivas y el regreso de Javier Correa coronar una tarde perfecta en Macul? Lo único seguro es que, después de 101 años, el pueblo albo sigue demostrando que, gane o pierda, la fiesta siempre es Monumental.