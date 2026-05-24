Palestino recibirá a Deportivo Riestra este martes 26 de mayo, desde las 18:00 horas de Chile, por la sexta fecha del Grupo F de la Copa Sudamericana 2026.

El partido se disputará en el Estadio Municipal de La Cisterna y enfrentará a dos equipos que llegan relegados en la zona: Deportivo Riestra suma cuatro puntos, mientras Palestino aparece último con dos unidades.

Copa Sudamericana Grp. F – 2026 DÍA DE PARTIDO 6 Palestino Sin Comenzar Deportivo Riestra

Previa del partido Palestino vs Deportivo Riestra

Palestino llega a este partido con la obligación de cerrar de la mejor manera una fase de grupos que no logró encaminar. El conjunto árabe suma apenas dos puntos en cinco presentaciones, con dos empates y tres derrotas, y ya no tiene opciones de meterse entre los dos primeros del Grupo F.

El equipo chileno viene de caer 2-0 ante Grêmio en Porto Alegre, resultado que confirmó su eliminación y dejó al Tino en el fondo de la tabla. Antes, también había perdido 1-0 ante Montevideo City Torque y había igualado 0-0 con Grêmio en La Cisterna, en una campaña marcada por la falta de gol.

Los números reflejan esa dificultad ofensiva: Palestino ha convertido solo dos goles en el grupo, con un promedio de 0,3 por partido, y ha recibido seis. Ian Garguez aparece como uno de sus goleadores, mientras Sebastián Gallegos figura entre los nombres más influyentes por asistencias, faltas recibidas y circulación.

Aun así, el equipo llega con mejores sensaciones desde el plano local. Venció 2-1 a Unión La Calera, goleó 5-1 a Deportes La Serena y también superó 3-2 a Deportes Limache, resultados que muestran una versión más productiva fuera del contexto internacional.

Palestino vs Deportivo Riestra / © Imago

Deportivo Riestra, por su parte, llega tercero con cuatro puntos, pero también sin chances de avanzar. El equipo argentino perdió terreno en las últimas fechas y quedó fuera de la pelea por los dos primeros lugares tras caer 4-1 ante Montevideo City Torque.

Ese resultado permitió que el cuadro uruguayo llegara a 12 puntos y confirmara su ventaja en la cima del Grupo F. Grêmio, en tanto, venció 2-0 a Palestino y alcanzó las 10 unidades, dejando la definición del primer lugar para el duelo directo entre brasileños y uruguayos en Porto Alegre.

Riestra había conseguido un golpe importante en la cuarta fecha al vencer 2-1 a Montevideo City Torque, pero luego no pudo sostener ese impulso: cayó 0-3 ante Grêmio y 4-1 ante el propio Torque, quedando con una diferencia de gol de -6.

En el primer cruce entre ambos, Deportivo Riestra y Palestino igualaron 0-0 el 8 de abril, un antecedente que refuerza la idea de un duelo cerrado, entre dos equipos que tuvieron problemas para sostener regularidad en la fase de grupos.

Tabla de posiciones del Grupo F

Pos. Equipo PTS PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Montevideo City Torque 12 5 4 0 1 9 3 +6 2 Grêmio 10 5 3 1 1 6 1 +5 3 Deportivo Riestra 4 5 1 1 3 3 9 -6 4 Palestino 2 5 0 2 3 0 5 -5

Así llegan Palestino y Deportivo Riestra

Palestino llega con una campaña continental muy por debajo de lo esperado. El equipo árabe todavía no gana en el Grupo F, suma dos empates y tres derrotas, y aparece último con dos puntos.

En sus últimos partidos, el Tino mostró dos caras muy distintas. En el torneo chileno consiguió buenos resultados, como el 2-1 sobre Unión La Calera, el 5-1 ante Deportes La Serena y el 3-2 frente a Deportes Limache, pero en la Copa Sudamericana no logró trasladar esa eficacia.

Deportivo Riestra también llega golpeado. El equipo argentino suma cuatro puntos en el grupo, producto de una victoria, un empate y tres derrotas. Su triunfo más importante fue el 2-1 ante Montevideo City Torque, pero luego cayó con fuerza ante Grêmio y volvió a perder por goleada ante el líder uruguayo.

En el plano reciente, Riestra registra derrotas 4-1 ante Montevideo City Torque y 0-3 ante Grêmio por Sudamericana, además de un empate 0-0 frente a Lanús por la Liga Profesional Argentina y una victoria 2-0 ante Independiente.

Rendimiento reciente

Palestino, todas las competiciones:

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Palestino, Copa Sudamericana:

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Deportivo Riestra, todas las competiciones:

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Deportivo Riestra, Copa Sudamericana:

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Noticias de los equipos

Palestino vs Deportivo Riestra / © Imago

Palestino afronta este cierre de fase con la obligación de mostrar una mejor imagen ante su gente. El equipo chileno quedó eliminado de la pelea por la clasificación, pero necesita cortar su racha sin triunfos en la Copa Sudamericana y trasladar al plano internacional el buen rendimiento que ha mostrado en el torneo local.

Sebastián Pérez aparece como una de las figuras más constantes por sus intervenciones y recuperaciones, mientras Sebastián Gallegos lidera varios registros del equipo, especialmente en asistencias, faltas recibidas y pases por partido.

En ataque, Palestino necesita mejorar una producción que ha sido muy baja en la Sudamericana. Apenas dos goles en cinco partidos explican buena parte de una campaña que lo dejó último antes de la fecha final.

Deportivo Riestra, por su parte, llega también sin opciones de avanzar, pero con la intención de cerrar con un resultado positivo como visitante. Juan Randazzo ha sido su principal carta de gol en el grupo, mientras Ignacio Arce destaca en las paradas y recuperaciones de posesión.

El cuadro argentino ha recibido nueve goles en cinco partidos, con un promedio de 1,8 tantos encajados por encuentro, por lo que su principal desafío estará en sostener defensivamente el partido en La Cisterna.

Posibles formaciones Palestino vs Deportivo Riestra

Palestino:

Sebastián Pérez; Ian Garguez, Vicente Espinoza, Enzo Roco, Dylan Zúñiga; Francisco Montes, Julián Fernández, Sebastián Gallegos; Jonathan Benírez, Nelson Da Silva y César Munder.

Deportivo Riestra:

Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Juan Cruz Randazzo, Facundo Miño, Rodrigo Gallo, Gabriel Obredor; Jonatan Goitía, Nicolás Watson, Pablo Monje; Mauro Smarra y Antony Alonso.

Pronóstico Palestino vs Deportivo Riestra

Nuestro pronóstico: Palestino 2-1 Deportivo Riestra

Palestino llega eliminado, pero con mejores señales recientes en el plano local y con la necesidad de despedirse de la Copa Sudamericana con una victoria ante su gente. El equipo árabe ha tenido problemas ofensivos en el torneo, aunque sus últimos partidos en Chile muestran una versión más efectiva.

Deportivo Riestra también quedó sin chances de avanzar y viene de dos derrotas duras ante Grêmio y Montevideo City Torque, recibiendo siete goles en esos dos encuentros. Su campaña continental perdió fuerza en el momento decisivo.

Por localía, presente reciente fuera de la Copa y necesidad de cerrar con una mejor imagen, Palestino aparece con una ligera ventaja para quedarse con los tres puntos en La Cisterna.

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