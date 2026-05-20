Palestino enfrenta este miércoles una noche límite en la Copa Sudamericana 2026. El equipo chileno visita a Grêmio desde las 20:00 horas de Chile en Porto Alegre, con la obligación de sumar para no quedar prácticamente fuera de la pelea en el Grupo F.

El Tino llega último con 2 puntos, detrás de Montevideo City Torque, que lidera con 9; Grêmio, que aparece segundo con 7; y Deportivo Riestra, que suma 4. El cuadro árabe necesita un golpe grande en Brasil para llegar con vida a la última fecha y sostener alguna opción de meterse en puestos de playoff.

Gremio vs Palestino, minuto a minuto

La previa del Gremio vs Palestino

Grêmio llega a este partido con la opción de meter presión en la cima del Grupo F. El equipo brasileño suma 7 puntos y necesita ganar en Porto Alegre para seguir de cerca a Montevideo City Torque, que lidera la zona con 9 unidades. Además, estará atento al resultado del cruce entre City Torque y Deportivo Riestra, clave para el cierre de la fase de grupos.

El Tricolor tiene en Francis Amuzu una de sus cartas más fuertes en ataque. El belga anotó en sus últimos dos partidos de esta Copa Sudamericana y aparece como uno de los jugadores más influyentes del equipo en las secuencias ofensivas que terminan en remate.

Palestino, en cambio, llega con la presión al límite. El equipo chileno suma apenas 2 puntos y necesita sumar en Brasil para mantener viva la ilusión de alcanzar la zona de playoff. Una derrota lo dejaría prácticamente sin margen antes de la última fecha.

El cuadro árabe, eso sí, llega con mejores señales desde el torneo local, donde encadenó dos triunfos consecutivos ante Deportes La Serena y Deportes Limache. También tiene un antecedente que permite ilusionarse: puntuó en la mitad de sus visitas ante rivales brasileños por Copa Sudamericana, con dos triunfos, un empate y tres derrotas.

Formaciones de Gremio vs Palestino

Formación de Gremio

Weverton; Cristian Pavón, Luis Eduardo, Viery, Pedro Gabriel; Leonel Pérez; Erick Noriegé, Gabriel Mec; José Enamorado, Martin Braithwaite y Francis Amuzu. DT: Luís Castro.

Formación de Palestino

Sebastián Pérez; Jason León, Vicente Espinoza, Enzo Roco, Ian Alegría; Julián Fernández, Francisco Montes, Sebastián Gallegos; Bryan Carrasco, Ronnie Fernández y Dilan Salgado. DT: Guillermo Farré.

¿Dónde ver Gremio vs Palestino EN VIVO?

El partido entre Grêmio y Palestino se jugará este miércoles 20 de mayo a las 20:00 horas de Chile en la Arena do Grêmio, en Porto Alegre, por la quinta fecha del Grupo F de la Copa Sudamericana 2026.

Para Chile, el duelo será transmitido por:

DSports 610 / 1610 HD

DGO

Amazon Prime Video

El encuentro no tendrá transmisión gratuita por TV abierta. También podrás seguir el minuto a minuto, formaciones, marcador y todas las incidencias en AlAireLibre.cl.

Árbitros de Gremio vs Palestino

Árbitro: Carlos Benítez (Paraguay)

Asistente 1: Roberto Cañete (Paraguay)

Asistente 2: José Villagra (Paraguay)

Cuarto árbitro: Derlis Benítez (Paraguay)

VAR: Kevin Pazmiño (Ecuador)

AVAR: Roddy Zambrano (Ecuador)

Asesora: Silvia Regina (Brasil)

Quality Manager: Luis Vera (Ecuador)

Así va la tabla del Grupo F de la Copa Sudamericana 2026

Equipo Puntos Montevideo City Torque 9 Grêmio 7 Deportivo Riestra 4 Palestino 2

Palestino está último y necesita sumar para llegar con vida al cierre del grupo. Grêmio, en cambio, pelea arriba y busca un triunfo que lo mantenga en carrera por el primer lugar de la zona.

¿Qué necesita Palestino ante Gremio?

Palestino necesita ganar para seguir con opciones reales de meterse en la pelea por el playoff de la Copa Sudamericana. Un triunfo en Porto Alegre lo dejaría con 5 puntos y todavía con margen para mirar la última fecha.

Un empate lo mantendría con vida matemática, pero muy condicionado por lo que ocurra con Deportivo Riestra y Montevideo City Torque. Una derrota, en cambio, puede dejar al equipo chileno prácticamente fuera de carrera.

El desafío es alto: Grêmio tiene localía, jerarquía y viene fuerte en el grupo. Palestino necesita sostener el orden defensivo, competir en el juego aéreo y aprovechar las pocas opciones que pueda generar en ataque.

Los datos que pueden marcar el Gremio vs Palestino

Palestino ya sabe lo que es competir en Brasil por Copa Sudamericana. El equipo árabe puntuó en la mitad de los partidos que jugó como visitante ante rivales brasileños en este torneo, con dos victorias, un empate y tres derrotas. Sus dos triunfos fueron de peso: 2-1 a Flamengo en 2016 y 2-1 a Cuiabá en el playoff de 2024.

Grêmio llega con números fuertes. Es el único equipo que no concedió remates después de una recuperación alta del rival en la fase de grupos de esta Sudamericana, un dato que refleja su seguridad en salida.

El cuadro brasileño también promedia 3,5 pases por posesión, una de las cifras más altas del torneo. Apenas Santos supera ese registro en lo que va de la fase de grupos.

Palestino tendrá un punto de apoyo en el juego aéreo defensivo: sus jugadores ganaron el 67,3% de los duelos aéreos en su propio tercio del campo, la tercera mejor marca de esta ronda.

Palestino llega a Porto Alegre con una cuenta simple y dura: sumar o quedar demasiado lejos. Grêmio quiere hacerse fuerte en casa y presionar la cima. Para el Tino, esta puede ser la noche que lo devuelva a la pelea o que lo deje al borde de la despedida continental.