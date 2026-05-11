Palestino le dio vuelta el partido a Deportes Limache en un duelo lleno de alternativas por el Grupo C de la Copa de la Liga 2026. Los de La Cisterna se adelantaron al primer minuto, pero no pudieron sostener la ventaja y el cuadro de Limache llegó a ponerse en ventaja antes del cuarto de hora. Cuando todo parecía perdido, Bryan Carrasco empató desde el punto penal y dos minutos después Ronnie Fernández puso el 3-2 definitivo para sellar una remontada agónica.

El triunfo deja a Palestino con 5 puntos en el Grupo C, mientras que Limache se queda con 6. El gran beneficiado de la jornada es O’Higgins, que con 11 unidades se convierte en el primer clasificado a las semifinales de la Copa de la Liga 2026.

Los goles de Palestino vs Deportes Limache por la Copa de la Liga 2026

La apertura del marcador llegó al primer minuto con una jugada elaborada por la banda derecha. Martín Araya ganó la línea de fondo y centró al área para encontrar a Gonzalo Tapia, quien conectó de cabeza para poner el 1-0.

El empate para Limache llegó apenas tres minutos después y nació de un error en la salida de Palestino. La presión alta del equipo visitante recuperó la pelota y Marcos Arturia recibió un pase entre líneas para definir con un disparo rasante y establecer el 1-1.

Palestino no pudo corregir sus errores y volvió a sufrir las consecuencias al minuto 17. Daniel Castro recuperó la pelota habilitado, encaró en velocidad al portero Salas, que intentó achicarle el ángulo, y con un amague lo dejó en el camino para anotar el 1-2.

A los 86 minutos el juez cobró un penal en favor de Palestino, tras una falta en contra de Gonzalo Tapia. Bryan Carrasco fue el encargado de patear y convertir el empate.

Cuando todos pensaban que el partido estaba cerrado, dos minutos tras el penal, Ronnie Fernández recibió una habilitación de Carrasco, definió y dio vuelta el marcador.

¿Cuándo vuelven a jugar Palestino y Deportes Limache?

El próximo encuentro de Palestino será ante Deportes La Serena por el Campeonato Nacional, el viernes 15 de mayo a las 20:00 horas en el Estadio Santa Laura. Limache, en tanto, recibirá a Universidad Católica el sábado 16 de mayo a las 20:00 horas en el Estadio Lucio Fariña Fernández.

Por la Copa de la Liga, ambos equipos volverán a jugar el próximo domingo 7 de junio a las 18:00 horas. Palestino visitará a O’Higgins en el Estadio Codelco El Teniente y Deportes Limache, recibirá a Everton en Quillota.

Así quedó la tabla del Grupo C de la Copa de la Liga

Posiciones Equipos Puntos 1° O’Higgins 11 2° Deportes Limache 6 3° Palestino 5 4° Everton 4





