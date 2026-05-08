Universidad de Chile no solamente están centrados en su próximo desafío en cancha, ya que también surgen sus primeros movimientos para el mercado de fichajes entrante, donde los universitarios buscarán incorporar nuevos nombres para la plantilla de Fernando Gago, y uno de los jugadores en carpeta es una de las figuras de Deportes Limache, que se encuentra en el podio del Campeonato Nacional 2026.

Se trata de Daniel “Popin” Castro, atacante de 32 años que se ha convertido en una verdadera leyenda para la escuadra tomatera, debido a que logró el tan ansiado ascenso, y en su primera temporada en la máxima categoría fue subcampeón de la Copa Chile anterior. Es por ello que la gran figura de la escuadra tomatera tienta la dirigencia azul, por lo que sería su gran apuntado para el mercado de fichajes.

Las razones de la U para fichar a Popin Castro

No es ningún misterio que Daniel Castro se ha convertido en una de las figuras de la máxima división nacional desde su arribo la temporada pasada, lo que ha generado el interés de los grandes del fútbol chileno, como Colo Colo en la ventana pasada con el que no llegó a un acuerdo, pero para el próximo mercado es Universidad de Chile quien se moverá por el delantero limachino y sus servicios.

Según información del medio En Cancha, Popin es uno de los jugadores que están en carpeta y tientan a la gerencia deportiva de los universitarios, debido a que es un atacante efectivo en el área, una cualidad que se la hecho esquiva a los delanteros actuales de los azules.

Además, desde el medio apuntan que una ventaja para los azules en las posibles negociaciones con Daniel Castro es su edad. El atacante tiene 32 años, y desde los universitarios surge la idea de ofrecerle al extremo nacional un salto a un grande del fútbol chileno en la que podría ser su última gran posibilidad de hacer esta transacción.

Cabe destacar que durante el mercado pasado, Deportes Limache zanjó un piso de 600 mil dólares por el pase de Daniel Castro, el cual Colo Colo no estuvo dispuesto a pagar. Ante esta situación, se podría complicar la opción de los azules de contar con los servicios del atacante limachino, ya que desde la interna no quieren grandes movimientos o inversiones de gran magnitud, pero desde Universidad de Chile están dispuestos a ofrecer jugadores en calidad de préstamo para que la negociación avance de manera positiva.