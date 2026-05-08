Mientras el primer equipo de Universidad de Chile intenta asegurar su clasificación a las semifinales de la Copa de la Liga y mantenerse en la parte alta del torneo bajo la conducción de Fernando Gago, en las oficinas de La Cisterna la mirada ya está puesta en el mediano plazo. La gerencia deportiva activó las primeras gestiones de cara al próximo mercado de fichajes de invierno.

De acuerdo a los antecedentes revelados por el portal En Cancha, el diseño que pretende implementar la concesionaria para la llegada de nuevos jugadores ya tiene directrices claras, marcando el inicio de las conversaciones para potenciar el plantel de cara al segundo semestre.

Refuerzos en la U de Chile: Austeridad y la prioridad por el mercado nacional

Las instrucciones emanadas desde la interna directiva para esta ventana de transferencias apuntan a la cautela financiera. Según detalló la información del citado medio, la línea a seguir es un mercado controlado donde “no habrá movimientos rimbombantes ni inversiones de gran magnitud”. Esta postura encuentra su justificación en la fuerte apuesta económica que realizó la institución durante la conformación del actual plantel a principios de año.

Bajo este escenario de presupuesto acotado, la prioridad de Azul Azul pasa por mirar opciones en el mercado local. Es precisamente en este enfoque donde podría surgir el primer debate futbolístico con el cuerpo técnico. El mismo portal recordó que, al asumir la banca, el estratega argentino señaló que “le interesaba sumar jugadores de su gusto a mitad de año”.

Considerando que el técnico se encuentra en proceso de conocimiento del medio chileno, el medio deportivo plantea que este cruce entre las opciones locales y los gustos del DT “podría provocar la primera tensión a resolver entre cuerpo técnico y dirigencia”, un tema que aún debe conversarse formalmente.

Las primeras reuniones de Manuel Mayo y las dudas de los representantes

La maquinaria operativa ya está en marcha. El reporte indica que la gerencia liderada por Manuel Mayo sostuvo los primeros encuentros con agencias de representación para evaluar nombres negociables. El plan directivo consiste en elaborar “un listado de puestos a reforzar y opciones disponibles para luego sentarse con Gago a discutir prioridades e intereses”, buscando alinear el presupuesto con las necesidades de la pizarra.

Durante estas reuniones, las agencias también aprovecharon de despejar dudas administrativas. Los representantes manifestaron su inquietud por la situación judicial que involucra al expresidente Michael Clark, consultando si esto podría afectar el cierre de negociaciones.

Ante esto, la respuesta oficial entregada desde el CDA a los representantes fue tajante: “Todo continúa tal cual, y nada cambiará hasta que no exista una decisión relevante por parte de la justicia”. Con esta postura, el club busca transmitir normalidad operativa para facilitar las futuras contrataciones.