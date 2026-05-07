Mientras Universidad de Chile intenta consolidar su funcionamiento bajo la dirección técnica de Fernando Gago, puertas adentro del Centro Deportivo Azul se gesta una historia que mantiene en vilo a los hinchas del “Romántico Viajero”. Uno de los máximos referentes de la institución, portador de la jineta de capitán e integrante de la Generación Dorada, vive su temporada más compleja.

Las complicaciones físicas y el arrollador nivel de las jóvenes promesas lo han relegado a un rol secundario, encendiendo las alarmas sobre un inminente retiro. Con su contrato finalizando en unos meses, la gran interrogante es si el físico le permitirá tener la despedida gloriosa que soñó o si el telón se bajará antes de tiempo en La Cisterna.

El calvario físico de Marcelo Díaz y su nulo minutaje con Fernando Gago

El año 2026 ha sido una pesadilla deportiva para Marcelo Díaz. A sus 39 años, el experimentado mediocampista solo ha logrado acumular 76 minutos de juego repartidos en cuatro compromisos, donde apenas pudo registrar una asistencia y una expulsión evitable ante Universidad de Concepción. La raíz de este ostracismo radica en la prominencia ósea posterior del talón izquierdo, dolencia por la cual fue intervenido quirúrgicamente en diciembre de 2025 y que, hasta el día de hoy, le sigue pasando la cuenta, impidiéndole realizar una pretemporada adecuada y estar al nivel de la alta competencia.

Esta desventaja física le ha costado caro en el esquema del estratega transandino. En el CDA reconocen que el estado actual del “Chelo” no le alcanza para arrebatarle el puesto a juveniles como Lucas Barrera o Agustín Arce, quienes tienen deslumbrado al cuerpo técnico.

El propio Fernando Gago ha sido tajante respecto a su política de titularidades, declarando recientemente que “la competencia interna va a estar siempre. Acá todos los jugadores compiten y quién esté mejor, va a estar en el once. Esto se hará independiente del nombre o si es joven o sea quién sea”. Bajo este dogma, el campeón de la Copa Sudamericana 2011 ha quedado relegado tras figuras como Israel Poblete, Javier Altamirano y Charles Aránguiz.

¿Se acerca el retiro en Azul Azul? La decisión que definirá el futuro de “Carepato”

Ante este panorama desalentador, la posibilidad de colgar los botines de forma anticipada ha dejado de ser un simple rumor para instalarse como un tema de debate en el directorio de la concesionaria. Según reveló un reporte de El Deportivo, “el fantasma del retiro comenzó a rondar” por los pasillos del club, aunque el jugador y el cuerpo técnico apuestan sus últimas fichas a la intertemporada que se realizará tras la primera rueda, esperando que ese receso le permita recuperar su mejor versión física de cara al segundo semestre.

En la cúpula directiva de Azul Azul existe un consenso unánime sobre cómo manejar la situación de un ídolo de su envergadura. El citado medio nacional detalló que “el tema se ha conversado entre los directores (…) Todos coinciden que la decisión pasará por Marcelo Díaz”, afirmando que la frase que más se repite en las reuniones es que el capitán “jugará hasta cuando quiera”.

Pese a esta libertad otorgada por la dirigencia, la realidad contractual es inflexible: su vínculo con el club expira el 31 de diciembre de 2026. Si el cuerpo del volante no responde en los próximos meses, es muy probable que estemos presenciando los últimos capítulos de la laureada carrera del mediocampista con la camiseta de sus amores.