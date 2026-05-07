Mientras Universidad de Chile comienza a consolidar la idea futbolística de Fernando Gago con victorias clave, el inminente mercado de fichajes de invierno empieza a mover las piezas en el Centro Deportivo Azul. Las recientes alegrías frente a Universidad Católica y Deportes La Serena han afianzado a los titulares, pero han dejado en evidencia el nulo espacio para algunos miembros del plantel.

En este escenario de ostracismo asoma la figura de Bianneider Tamayo, defensor venezolano de 21 años, quien estaría buscando una salida del club estudiantil ante su falta de protagonismo. Según información de Radio Cooperativa, su destino podría estar sorpresivamente en la Primera B, ya que Unión Española tendría serias intenciones de repatriarlo para el segundo semestre.

La nula continuidad del venezolano con Fernando Gago en U de Chile

El presente del central en el “Romántico Viajero” es crítico. En lo que va de la temporada 2026, Tamayo solo ha logrado acumular 87 minutos en cancha repartidos en apenas dos compromisos. Su mayor participación se dio bajo el interinato de Francisco Meneghini, cuando fue titular en el duelo clasificatorio a la Copa Sudamericana ante Palestino, encuentro donde debió abandonar el campo por lesión a los 83 minutos. Sin embargo, con el arribo de “Pintita” a la dirección técnica, su panorama empeoró drásticamente.

El exentrenador de Boca Juniors no lo tiene en consideración para su esquema defensivo. Bajo el mando de Gago, el zaguero zurdo solo jugó 4 minutos en el triunfo ante Audax Italiano, correspondiente a la Copa de la Liga.

En el CDA, la lucha por un puesto en la zaga central está copada por jugadores de mayor jerarquía y rodaje para el DT, quedando Tamayo relegado detrás de nombres como Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez y Franco Calderón. A esto se suman versiones de prensa que indican una presunta molestia en el cuerpo técnico por el estado físico del jugador, lo que gatillaría su inminente salida a préstamo.

Unión Española al rescate: El posible retorno de Tamayo a la Primera B

Ante este sombrío escenario en La Cisterna, la opción de retornar a Plaza Chacabuco asoma como un salvavidas deportivo. En Santa Laura, la directiva de Unión Española ve “con optimismo” la posibilidad de contar nuevamente con los servicios del venezolano. Cabe destacar que Tamayo ya defendió los colores hispanos durante el segundo semestre de 2025, disputando 13 encuentros. A pesar de que aquel plantel sufrió el descenso de categoría, el defensor logró mostrar un buen nivel individual y dejó una grata impresión en la institución.

Actualmente, el equipo dirigido por Ronald Fuentes no atraviesa el mejor de los momentos en la Liga de Ascenso y deambula en la medianía de la tabla de posiciones. Para luchar por el anhelado retorno a la serie de honor, la gerencia deportiva hispana ya avisó que buscará refuerzos en la ventana invernal, y la línea de centrales es una prioridad. Si bien el zaguero tiene contrato vigente con Universidad de Chile hasta el 31 de diciembre de 2027, una cesión aparece como la fórmula ideal para que el futbolista recupere ritmo competitivo y para que la “U” libere un cupo en un plantel que Fernando Gago busca ajustar a su medida.