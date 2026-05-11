La temporada 2026 de Deportes Limache ha sido la gran sorpresa del Campeonato Nacional 2026. Los “Tomateros”, recién ascendidos, se ubican a solo tres puntos del líder exclusivo, Colo Colo, maravillando con un ataque veloz y directo. Sin embargo, en medio del entusiasmo por pelear el título y las instancias finales de la Copa de la Liga, el cuerpo técnico liderado por Víctor Rivero acaba de recibir una noticia devastadora que compromete el andamiaje del equipo.

A la ya polémica salida de un experimentado jugador en semanas previas, se suma ahora la confirmación de una gravísima lesión de su principal motor en el mediocampo, obligando al estratega a rearmar su pizarra de urgencia para el vital duelo de esta noche en la capital.

La grave rotura de ligamentos y el drama en el mediocampo

Las alarmas médicas se encendieron de la peor manera en la Quinta Región. Según la información inicial de la periodista Francisca Vargas, la cual fue ratificada posteriormente por Al Aire Libre, el volante paraguayo Ramón Martínez sufrió la rotura del ligamento cruzado, lesión que lo marginará de las canchas por el resto de la temporada 2026.

El reporte médico indica que el jugador guaraní será intervenido quirúrgicamente en las próximas horas, mientras el cuerpo médico de la institución aún aguarda por exámenes complementarios para determinar si existe también un compromiso en los meniscos. La magnitud de esta baja es un golpe crítico para Limache.

Martínez venía firmando una campaña brillante con 15 partidos disputados y dos goles anotados, consolidándose como uno de los volantes más regulares y destacados del fútbol chileno en este semestre. Su lesión profundiza la crisis en la zona media del equipo “Cervecero”, considerando que la institución perdió recientemente a César Pinares tras una polémica y abrupta salida del plantel.

Las opciones por reglamento y la urgencia ante Palestino

Ante la gravedad de la situación, la directiva del club tiene herramientas a su disposición. El reglamento del fútbol chileno permite a las instituciones incorporar un reemplazante ante lesiones graves y de larga recuperación, por lo que Deportes Limache cuenta con la opción de acudir al mercado de pases de manera inmediata si así lo determina la dirigencia, o bien, esperar a la apertura oficial de la ventana de transferencias de invierno.

Mientras en las oficinas evalúan los pasos a seguir, la acción deportiva no se detiene. Esta noche, a partir de las 20:00 horas, el elenco “Tomatero” saltará a la cancha del Estadio Municipal de La Pintana para enfrentar a Palestino.

Tras la agónica victoria de O’Higgins sobre Everton, los limachinos están obligados a conseguir los tres puntos ante el cuadro árabe para mantenerse con opciones matemáticas en la Copa de la Liga. Para este trascendental compromiso, y ya sin el lesionado Martínez en la nómina, se proyecta una dura tarea de rearmado táctico para Víctor Rivero, quien deberá encontrar en su actual plantilla las respuestas para suplir a su gran figura.