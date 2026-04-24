Audax Italiano y Deportes Limache protagonizan el partido de la Fecha 11 delCampeonato Nacional 2026 jornada de este viernes 24 de abril en el Estadio Bicentenario de La Florida. Los Cerveceros, líderes del torneo, visitan a un equipo itálico en plena reconstrucción, en lo que será el duelo más atractivo del día.

Sigue todas las alternativas de este encuentro en vivo y minuto a minuto.

Audax Italiano vs Limache, minuto a minuto

La previa de Audax Italiano vs Limache

Deportes Limache llega como el puntero indiscutido del Campeonato Nacional 2026. Los Cerveceros del DT Víctor Rivero han sido la gran sorpresa del torneo: llevan 20 puntos en 10 jornadas, con una racha de victorias que los mantiene en la cima por encima de Colo Colo y Huachipato. Su última actuación fue una victoria 3-0 sobre U. de Concepción con goles de Jean Meneses, Yerko González y Vicente Ulloa, confirmando que tienen al equipo con más alternativas del torneo.

Audax Italiano llega en un momento completamente opuesto. Los Itálicos del DT Gustavo Lema acumulan una racha de cuatro derrotas en los últimos 5 partidos. Con 10 puntos en 10 fechas ocupan el 13° lugar de la tabla, en una campaña que no se condice con el potencial del plantel itálico. La única nota positiva fue el triunfo 1-0 sobre Vasco da Gama en la Copa Sudamericana 2026, que demostró que el equipo tiene calidad cuando se ordena tácticamente.

Formaciones de Audax Italiano vs Deportes Limache

Formación de Audax Italiano

Tomás Ahumada; Daniel Piña, Vicente Zenteno, Marcelo Ortiz; Raimundo Rebolledo, Paolo Guajardo, Marco Collao, Esteban Matus; Michael Fuentes Vadulli, Franco Troyansky y Giovani Chiaverano. DT: Gustavo Lema.

Formación de Deportes Limache

Claudio González; Yerko González, Alfonso Parot, Augusto Aguirre, Marcelo Flores; Ramón Martínez, Vicente Álvarez, Jean Meneses; Misael Llantén, Gonzalo Sosa y Daniel Castro. DT: Víctor Rivero.

¿Dónde ver Audax Italiano vs Deportes Limache en vivo?

El duelo entre Audax Italiano y Deportes Limache se jugará este viernes 24 de abril a las 20:30 horas en el Estadio Bicentenario Municipal de La Florida, Santiago. El partido será transmitido exclusivamente por TNT Sports Premium y en streaming a través de HBO Max, disponibles para todo Chile.

Así van en la Tabla de Posiciones Audax Italiano y Deportes Limache