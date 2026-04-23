El buen momento de Deportes Limache en la cima del Campeonato Nacional 2026 sufrió un inesperado y turbulento sacudón. A escasas horas de enfrentar a Audax Italiano por una nueva fecha del torneo, la dirigencia tomatera y César Pinares llegaron a un acuerdo para finiquitar de manera anticipada el contrato del mediocampista.

La abrupta desvinculación del zurdo responde a una suma de factores: el desgaste personal por la logística de los entrenamientos y su molestia por perder la titularidad, todo esto enmarcado en un profundo quiebre con el cuerpo técnico de Víctor Rivero que coincidió con unas explosivas declaraciones en redes sociales.

¿Por qué Deportes Limache y César Pinares acordaron su finiquito?

Según supo Al Aire Libre, la dirigencia y el volante sellaron su salida por la molestia del jugador al perder protagonismo y el enorme desgaste físico de viajar diariamente. Pinares venía masticando rabia por su rol secundario en el equipo. Su suplencia en la reciente goleada frente a Cobresal, donde ingresó recién a los 65 minutos (pese a marcar de penal), colmó su paciencia. A este factor deportivo se sumó un problema logístico insostenible: por motivos familiares tuvo que radicarse nuevamente en Santiago, y los traslados de casi dos horas hacia la Quinta Región terminaron por agotar su resistencia física y mental, apurando el mutuo acuerdo.

¿Qué pasó entre la esposa de Pinares y el técnico Víctor Rivero?

La salida del jugador se dio justo después de que su pareja publicara duros insultos contra el DT por sus decisiones tácticas. La polémica estalló el pasado 13 de abril en la derrota ante Palestino. Aquella tarde, el técnico decidió reemplazar a Pinares en el minuto 69, con el equipo en desventaja. La modificación desató la furia de Ana González, esposa del volante, quien disparó sin filtro en su cuenta de Instagram: “No, y los cambios weones”. En la misma plataforma, arremetió contra el arbitraje tildándolo de “la mafia del fútbol”. Tras este incidente, el jugador desapareció de las convocatorias hasta concretarse su despido.

¿Cuál es el presente de Deportes Limache en la tabla de posiciones?

El cuadro tomatero marcha como líder exclusivo del torneo con 20 puntos y buscará defender la cima este viernes ante Audax Italiano. Tras disputar las primeras 10 jornadas de la temporada 2026, los dirigidos por Víctor Rivero registran una notable campaña de seis triunfos, dos empates y apenas dos caídas, siendo además la escuadra más goleadora del certamen con 23 tantos a favor. Con la ilusión intacta de clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, el elenco limachino visitará La Florida este viernes a las 20:30 horas, intentando que el quiebre interno y la salida de su volante no mermen su sólido rendimiento deportivo.

¿Qué viene para César Pinares tras su abrupta salida de Deportes Limache?

El experimentado volante queda inmediatamente en condición de jugador libre, priorizando por ahora su bienestar familiar y físico. La desvinculación le permite a Pinares poner pausa a la desgastante rutina de traslados que estaba afectando su día a día. A la espera de que se abra el próximo mercado de pases, el zurdo de 34 años deberá enfocarse en su reacondicionamiento personal desde Santiago antes de definir si buscará un nuevo desafío profesional que se adapte mejor a su actual realidad logística y familiar.