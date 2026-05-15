Limache y U Católica disputan este sábado uno de los duelos más atractivos de la Fecha 12 del Campeonato Nacional 2026, el que tendrá lugar en el estadio Municipal Lucio Fariña Fernández de Quillota y en el que hay bastantes cosas en juego en la parte alta de la tabla de posiciones.

Los Tomateros buscan alcanzar en la cima a Colo Colo con 24 puntos, a la espera de que los Albos hagan su presentación el domingo ante Ñublense en el Monumental. Por su parte, los Cruzados quieren llegar al tercer lugar, aunque para ello no solo deben ganar sino que esperar caídas de O’Higgins (ante U de Concepción el sábado a las 17:30 horas) y Huachipato (frente a U La Calera el domingo a las 12:30).

¿Dónde y cómo ver en vivo Limache vs U Católica?

El partido de Limache vs U Católica se transmite por TNT Sports Premium en señal de cable y vía streaming en HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Limache vs U Católica?

Fecha: Sábado 18 de mayo

Hora: 20:00 horas

Estadio: Municipal Lucio Fariña Fernández, Quillota

Árbitros de Limache vs U Católica

Árbitro: Héctor Jona

1er asistente: Miguel Rocha

2do asistente: Claudio Urrutia

4to árbitro: Miguel Araos

VAR: Cristian Garay

AVAR: Diego Gamboa

¿Cómo llegan Limache y U Católica?

Limache no llega en su mejor momento en este partido: por primera vez en la temporada acumula tres partidos sin ganar, contando Campeonato Nacional y Copa de la Liga. Su último antecedente fue derrota por 3-2 ante Palestino, rival con el que ha caído dos veces en los últimos cinco partidos que ha jugado.

Por su parte, U Católica también lleva tres duelos sin victorias: para encontrar la última victoria precordillerana hay que remontarse al 29 de abril cuando batió a Barcelona por 2-1 en Ecuador por la Copa Libertadores. Su cruce más reciente fue igualdad 1-1 con Ñublense en el Claro Arena, en el que comprometió su clasificación a semifinales de la Copa de la Liga.

Formaciones de Limache vs U Católica

Formación de Limache: Matías Bórquez; Misael Llantén, Augusto Aguirre, Alfonso Parot, Yerko González; Carlos Morales, Cesar Fuentes, Jean Meneses; Flavio Moya, Marcos Arturia y Daniel Castro. DT: Víctor Rivero.

Formación de U Católica: Daniel Bernedo; Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Daniel González, Eugenio Mena; Gary Medel, Fernando Zuqui, Jimmy Martínez; Clemente Montes, Justo Giani y Fernando Zampedri. DT: Daniel Garnero.