Matías Palavecino fue sancionado con dos fechas de suspensión por el Tribunal de Disciplina de la ANFP tras su expulsión en el empate 1-1 de Universidad Católica ante Ñublense en la Copa de la Liga. El volante se perderá el próximo duelo copero ante Cobresal y acumulará una fecha adicional pendiente.

La pregunta que instala este castigo no es solo disciplinaria: Los Cruzados enfrenta a Deportes Limache este fin de semana en el Campeonato Nacional, donde la UC pelean por la cima, y los hinchas quieren saber si Palavecino llega disponible.

¿Afecta la suspensión de Palavecino al torneo el fin de semana?

Según lo resuelto por el Tribunal de Disciplina, la sanción de dos fechas aplica exclusivamente a la Copa de la Liga, torneo en el que se cometió la infracción. Las suspensiones en competencias de copa no se arrastran automáticamente al Campeonato Nacional, por lo que Palavecino quedaría habilitado para el duelo ante Deportes Limache.

Es un detalle clave para el cuerpo técnico de la UC: el volante podrá ser considerado con normalidad para el partido del torno nacional, donde su presencia en el mediocampo resulta determinante en la estructura que ha venido usando el equipo durante la temporada.

¿Qué queda para la UC en Copa de la Liga?

El empate ante Ñublense dejó a Universidad Católica con vida, pero apenas. Los Cruzados tienen 8 puntos y diferencia de gol de +2; Ñublense manda con 11 puntos y +5. Para que la UC avance necesita ganar su próximo partido y que Ñublense pierda el suyo sin anotar, de modo que ambos queden igualados en 11 puntos y la clasificación se defina por diferencia de gol.

Ahí entra el detalle que lo complica todo: la UC le lleva 3 puntos de GD a Ñublense. Si los Diablos Rojos pierden por un gol (0-1), su diferencia cae a +4 y la UC necesita ganar por al menos 3 tantos para superarlos. Si Ñublense cae por dos (0-2), su GD baja a +3 y a los Cruzados les bastan 2 goles de ventaja.

En resumen: cuanto más goleado salga Ñublense, menos debe golear la Católica, pero en cualquier caso los de San Carlos de Apoquindo necesitan que pase algo casi improbable en el otro partido para seguir con vida y clasificar a semifinales.