Universidad Católica ya comenzó a mover las piezas de su tablero para la segunda rueda del Campeonato Nacional 2026. Mientras el equipo se concentra en el cierre de la primera etapa del torneo, en las oficinas de San Carlos de Apoquindo la prioridad es doble: asegurar la permanencia de los pilares del esquema de Daniel Garnero y definir la salida de aquellos futbolistas que no han logrado adaptarse a la exigencia del club.

Bajo esta premisa, la dirigencia de Cruzados activó un plan de blindaje estratégico para uno de sus referentes en el mediocampo, al mismo tiempo que negocia la desvinculación de un lateral que ya tiene pretendientes en el fútbol nacional.

¿Quién es el pilar que Universidad Católica busca blindar hasta 2027?

La noticia que genera alivio en el cuerpo técnico cruzado es la inminente renovación de Fernando Zuqui. El volante argentino, cuyo contrato expira este 30 de junio, se ha transformado en el “relojito” de la zona media desde su llegada en julio de 2024. Según pudo confirmar Al Aire Libre, Cruzados ya inició las conversaciones formales para extender su vínculo por un periodo extenso, buscando asegurar su experiencia y liderazgo en el camarín.

La intención de ambas partes es sellar un acuerdo que mantenga al mediocampista de 34 años en la precordillera hasta diciembre de 2027. Las estadísticas de Zuqui en lo que va de la temporada 2026 respaldan la decisión de la gerencia deportiva:

En el plano local: Ha disputado 4 encuentros, registrando una efectividad de 31.25 pases buenos por partido, siendo el eje de distribución del equipo.

Ha disputado 4 encuentros, registrando una efectividad de por partido, siendo el eje de distribución del equipo. En Copa Libertadores: Su despliegue ha sido vital, promediando 7.25 balones disputados por duelo y demostrando una alta capacidad de recuperación y retención de balón bajo presión.

La salida inminente: El defensor que negocia su partida a Cobresal

En la otra vereda, la planificación de la UC para el segundo semestre contempla la salida de Bernardo Cerezo. El lateral derecho de 31 años, que arribó esta temporada como una solución para la banda diestra, no ha logrado consolidarse como fija en el equipo estelar de Garnero, sumando escasos minutos en la presente campaña.

Ante este escenario, el jugador ya busca nuevos horizontes para recuperar la continuidad. Según trascendió desde el entorno del club, Cobresal es el equipo que lidera las gestiones para quedarse con su ficha.

El conjunto minero ya entabló charlas preliminares para sumar al experimentado zaguero, quien también despierta el interés de Deportes Concepción para potenciar su proyecto deportivo. Cerezo registra apenas nueve compromisos disputados en este 2026, y con un contrato que vence en diciembre, su partida permitiría liberar un cupo y presupuesto para los tres refuerzos permitidos en este mercado de invierno.