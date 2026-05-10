En el Claro Arena la U Católica recibe a Ñublense por la Fecha 5 de la Copa de la Liga 2026, la última oportunidad de los Cruzados para ilusionarse con avanzar a las semifinales del torneo.

Los de Chillán son líderes del Grupo B y no perder ante la Católica les pavimenta el camino para ganar la zona, eliminar a los universitarios y pensar en poder pelear por un cupo en la Copa Libertadores 2027. Sigue todas las alternativas de este encuentro en vivo y minuto a minuto.

U Católica vs Ñublense, minuto a minuto

La previa del U Católica vs Ñublense

U Católica pelea en el Campeonato Nacional y en la Copa Libertadores, donde tiene grandes chances de avanzar a los octavos de final. Los Cruzados también compiten en la Copa de la Liga, pero van en desventaja con Ñublense, por lo que este partido es una final para los dirigidos por Daniel Garnero.

Católica llega con el cansancio de dos partidos bravos en Copa Libertadores, así que Ñublense no será su único rival este domingo. El calendario ajustado podría confabular, por lo que Garnero toma precauciones.

El historial reciente en el Claro Arena favorece a la UC: en Santiago, la Franja convierte la cancha en un fortín casi inexpugnable para los rivales nacionales. Pero el Ñublense de 2026 es un equipo más maduro que el de temporadas anteriores y llega con la confianza de haber ganado en el Claro Arena hace apenas dos meses en el Campeonato Nacional.

Formaciones de U Católica vs Ñublense

Formación de U Católica

Darío Melo; Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Cristián Cuevas; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui, Matías Palavecino; Clemente Montes, Fernando Zampedri y Justo Giani. DT: Daniel Garnero.

Formación de Ñublense

Nicola Pérez; Felipe Campos, Osvaldo Bosso, Sebastián Valencia, Gabriel Gracciani, Lorenzo Reyes, Diego Cespedes, Jovany Campusano; Matías Plaza, Ignacio Jeraldino y Fernando Ovelar. DT: Juan José Ribera.

¿Dónde ver U Católica vs Ñublense en vivo?

El duelo entre Universidad Católica y Ñublense se disputará este domingo 10 de mayo a las 17:30 horas en el Estadio Claro Arena, Las Condes, Santiago. El partido puede verse por cable en TNT Sports Premium y en streaming a través de HBO Max.