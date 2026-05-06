U Católica no pudo ante Cruzeiro: pese a jugar con un hombre más durante casi todo el segundo tiempo, el elenco cruzado empató 0-0 ante el elenco de Belo Horizonte en el Claro Arena, resultado que en todo caso le sirve para acercarse a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

Los precordilleranos quedan líderes con siete puntos al igual que la escuadra brasileña, dejando en tercer puesto a Boca Juniors con seis positivos y en el fondo a Barcelona SC con apenas tres unidades.

Los goles de U Católica vs Cruzeiro por la Copa Libertadores 2026

¡Este partido no tuvo goles! En el primer tiempo el inicio fue favorable a Cruzeiro, con algunas llegadas muy claras de Kaio Jorge y Keny Arroyo, quienes en área chica mandaron remates muy desviados por encontrarse incómodos con el balón.

En el complemento, la primera llegada fue antes del minuto con un cabezazo muy claro de Justo Giani. Un minuto después se fue expulsado Arroyo (47′) en el elenco brasileño lo que dejó una buena opción a los locales para ir a ganarlo, aunque el cuadro de Belo Horizonte claramente iba a tomar la estrategia de contragolpe para sorprender en velocidad.

Los siguientes pasajes del encuentro fueron llegadas de lado y lado, aunque un poco más claras para el lado de Los Cruzados: Fernando Zampedri no pudo definir de buena forma en el área rival, en tanto que, Matías Palavecino y Jhojan Valencia elevaron en buena posición.

Estadísticas de U Católica vs Cruzeiro por la Copa Libertadores 2026

Copa Libertadores – Grupo D – 2026 DÍA DE PARTIDO 4 Universidad Católica 0 0 Half Time : 0 0 Finalizado Cruzeiro Justo Giani 13′

Matias Palavecino 66′ Kaiki 29′

Kaiki 29′ Lucas Daniel Romero 37′ Keny Arroyo 48′ Summary

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Lineups

Match Stats

Team Stats 78 ‘ Cruzeiro Sustitución entra : Kenji 78 ‘ Cruzeiro Sustitución sale : Lucas Daniel Romero 78 ‘ Cruzeiro Sustitución entra : Joao Marcelo 78 ‘ Cruzeiro Sustitución sale : Christian Cardoso 66 ‘ Universidad Católica Tarjeta amarilla : Matias Palavecino 63 ‘ Universidad Católica Sustitución entra : Matias Palavecino 63 ‘ Universidad Católica Sustitución sale : Clemente Montes 63 ‘ Universidad Católica Sustitución entra : Jimmy Martinez 63 ‘ Universidad Católica Sustitución sale : Eugenio Mena 63 ‘ Universidad Católica Sustitución entra : Gary Medel 63 ‘ Universidad Católica Sustitución sale : Fernando Zuqui 48 ‘ Cruzeiro Tarjeta roja : Keny Arroyo 37 ‘ Cruzeiro Tarjeta amarilla : Lucas Daniel Romero 29 ‘ Cruzeiro Tarjeta amarilla : Kaiki 13 ‘ Universidad Católica Tarjeta amarilla : Justo Giani ¡EXPULSADO! – ¡Keny Arroyo ve la tarjeta roja! ¡Sus compañeros protestan la decisión! Ya en juego el segundo tiempo. [ +2 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo. Amonestación para Lucas Daniel Romero. Amonestación para Kaiki. Amonestación para Justo Giani. El árbitro da inicio al encuentro. Universidad Católica Universidad Católica 4-1-4-1 20 Jhojan

Valencia 7 Justo

Giani 1 Vicente

Bernedo 6 Sebastian

Arancibia 19 Branco

Ampuero 26 Juan

Diaz 3 Eugenio

Mena 11 Clemente

Montes 8 Fernando

Zuqui 15 Cristian

Cuevas 9 Fernando

Zampedri Entrenador

0 Daniel Oscar Garnero

Suplentes

27 Dario Melo



13 Alfred Canales



28 Bernardo Cerezo



25 Diego Corral



5 Carlos Agustin Farias



22 Martin Gomez



2 Daniel Gonzalez



14 Jimmy Martinez



17 Gary Medel



10 Matias Palavecino



18 Juan Rossel



44 Jose Salas

Cruzeiro Cruzeiro 4-2-3-1 81 Otavio

Costa 23 Fagner 15 Fabricio

Bruno 34 Jonathan

Jesus 6 Kaiki 11 Gérson 29 Lucas

Daniel

Romero 99 Keny

Arroyo 10 Matheus

Pereira 88 Christian

Cardoso 19 Kaio

Jorge Entrenador

0 Artur Jorge

Suplentes

31 Matheus Cunha



91 Chico



43 Joao Marcelo



2 Kaua Moraes



70 Kenji



16 Lucas Silva



8 Matheus Henrique



17 Luis Sinisterra



25 Lucas Villalba



22 Neyser Villarreal



94 Wanderson



12 William

9 Faltas Cometidas 6 0 Fuera de Juego 1 32 Posesión de Balón 68 1 Tarjetas Amarillas 2 1 Tiros Fuera 5 1 Tiros Bloqueados 3 3 Tiros a Puerta 1 1 Corners 2 0 Tarjetas Rojas 0 6 Saques de Portería 0 Penaltis 0 7 Tiros Libres 9 1 Paradas 3 4 Intentos de Gol 9 1 Tiros Fuera 1ª Mitad 5 3 Tiros a Puerta 1ª Mitad 0 0 Fuera de Juego 1ª Mitad 1 0 Tarjetas Rojas 1ª Mitad 0 1 Tarjetas Amarillas 1ª Mitad 2 1 Corners 1ª Mitad 1 0 Posesión de Balón 1ª Mitad 0 9 Faltas Cometidas 1ª Mitad 6 Last Confrontations CRU 1 – 2 UNI 15/04/2026

¿Qué partidos le quedan a U Catolica en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026?

U Católica recibe a Barcelona SC en su próximo partido de Copa Libertadores 2026, el jueves 21 de mayo a las 20:30 horas, compromiso en el que puede asegurar su clasificación a los octavos de final.

Después, el jueves 28 debe visitar a Boca Juniors en La Bombonera, duelo en el que es ideal tener el avance en el bolsillo, ya que se trata siempre de una visita muy compleja ante uno de los clubes más importantes del mundo.