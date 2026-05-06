U Católica no pudo ante Cruzeiro: pese a jugar con un hombre más durante casi todo el segundo tiempo, el elenco cruzado empató 0-0 ante el elenco de Belo Horizonte en el Claro Arena, resultado que en todo caso le sirve para acercarse a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

Los precordilleranos quedan líderes con siete puntos al igual que la escuadra brasileña, dejando en tercer puesto a Boca Juniors con seis positivos y en el fondo a Barcelona SC con apenas tres unidades.

Los goles de U Católica vs Cruzeiro por la Copa Libertadores 2026

¡Este partido no tuvo goles! En el primer tiempo el inicio fue favorable a Cruzeiro, con algunas llegadas muy claras de Kaio Jorge y Keny Arroyo, quienes en área chica mandaron remates muy desviados por encontrarse incómodos con el balón.

En el complemento, la primera llegada fue antes del minuto con un cabezazo muy claro de Justo Giani. Un minuto después se fue expulsado Arroyo (47′) en el elenco brasileño lo que dejó una buena opción a los locales para ir a ganarlo, aunque el cuadro de Belo Horizonte claramente iba a tomar la estrategia de contragolpe para sorprender en velocidad.

Los siguientes pasajes del encuentro fueron llegadas de lado y lado, aunque un poco más claras para el lado de Los Cruzados: Fernando Zampedri no pudo definir de buena forma en el área rival, en tanto que, Matías Palavecino y Jhojan Valencia elevaron en buena posición.

Estadísticas de U Católica vs Cruzeiro por la Copa Libertadores 2026

Copa Libertadores – Grupo D – 2026 DÍA DE PARTIDO 4
Universidad Católica
06/05/2026 22:00
0
0
Half Time : 0 0
Finalizado
Cruzeiro
  • Justo Giani 13′
  • Matias Palavecino 66′
  • Kaiki 29′
  • Lucas Daniel Romero 37′
  • Keny Arroyo 48′
  • Summary
  • Comments
  • Lineups
  • Match Stats
  • Team Stats
78 ‘
Cruzeiro
Sustitución entra : Kenji
78 ‘
Cruzeiro
Sustitución sale : Lucas Daniel Romero
78 ‘
Cruzeiro
Sustitución entra : Joao Marcelo
78 ‘
Cruzeiro
Sustitución sale : Christian Cardoso
66 ‘
Universidad Católica
Tarjeta amarilla : Matias Palavecino
63 ‘
Universidad Católica
Sustitución entra : Matias Palavecino
63 ‘
Universidad Católica
Sustitución sale : Clemente Montes
63 ‘
Universidad Católica
Sustitución entra : Jimmy Martinez
63 ‘
Universidad Católica
Sustitución sale : Eugenio Mena
63 ‘
Universidad Católica
Sustitución entra : Gary Medel
63 ‘
Universidad Católica
Sustitución sale : Fernando Zuqui
48 ‘
Cruzeiro
Tarjeta roja : Keny Arroyo
37 ‘
Cruzeiro
Tarjeta amarilla : Lucas Daniel Romero
29 ‘
Cruzeiro
Tarjeta amarilla : Kaiki
13 ‘
Universidad Católica
Tarjeta amarilla : Justo Giani
¡EXPULSADO! – ¡Keny Arroyo ve la tarjeta roja! ¡Sus compañeros protestan la decisión!
Ya en juego el segundo tiempo.
[ +2 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
Amonestación para Lucas Daniel Romero.
Amonestación para Kaiki.
Amonestación para Justo Giani.
El árbitro da inicio al encuentro.
Universidad Católica
4-1-4-1
Jhojan Valencia 20
Jhojan
Valencia
Justo Giani 7
Justo
Giani
Vicente Bernedo 1
Vicente
Bernedo
Sebastian Arancibia 6
Sebastian
Arancibia
Branco Ampuero 19
Branco
Ampuero
Juan Diaz 26
Juan
Diaz
Eugenio Mena 3
Eugenio
Mena
Clemente Montes 11
Clemente
Montes
Fernando Zuqui 8
Fernando
Zuqui
Cristian Cuevas 15
Cristian
Cuevas
Fernando Zampedri 9
Fernando
Zampedri
  • Entrenador
  • 0
    Daniel Oscar Garnero
  • Suplentes
  • 27
    Dario Melo
  • 13
    Alfred Canales
  • 28
    Bernardo Cerezo
  • 25
    Diego Corral
  • 5
    Carlos Agustin Farias
  • 22
    Martin Gomez
  • 2
    Daniel Gonzalez
  • 14
    Jimmy Martinez
  • 17
    Gary Medel
  • 10
    Matias Palavecino
  • 18
    Juan Rossel
  • 44
    Jose Salas
Cruzeiro
4-2-3-1
Otavio Costa 81
Otavio
Costa
Fagner 23
Fagner
Fabricio Bruno 15
Fabricio
Bruno
Jonathan Jesus 34
Jonathan
Jesus
Kaiki 6
Kaiki
Gérson 11
Gérson
Lucas Daniel Romero 29
Lucas
Daniel
Romero
Keny Arroyo 99
Keny
Arroyo
Matheus Pereira 10
Matheus
Pereira
Christian Cardoso 88
Christian
Cardoso
Kaio Jorge 19
Kaio
Jorge
  • Entrenador
  • 0
    Artur Jorge
  • Suplentes
  • 31
    Matheus Cunha
  • 91
    Chico
  • 43
    Joao Marcelo
  • 2
    Kaua Moraes
  • 70
    Kenji
  • 16
    Lucas Silva
  • 8
    Matheus Henrique
  • 17
    Luis Sinisterra
  • 25
    Lucas Villalba
  • 22
    Neyser Villarreal
  • 94
    Wanderson
  • 12
    William
9
Faltas Cometidas
6
0
Fuera de Juego
1
32
Posesión de Balón
68
1
Tarjetas Amarillas
2
1
Tiros Fuera
5
1
Tiros Bloqueados
3
3
Tiros a Puerta
1
1
Corners
2
0
Tarjetas Rojas
0
6
Saques de Portería
0
Penaltis
0
7
Tiros Libres
9
1
Paradas
3
4
Intentos de Gol
9
1
Tiros Fuera 1ª Mitad
5
3
Tiros a Puerta 1ª Mitad
0
0
Fuera de Juego 1ª Mitad
1
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
1
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
2
1
Corners 1ª Mitad
1
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
9
Faltas Cometidas 1ª Mitad
6
Last Confrontations
CRU 1 – 2 UNI 15/04/2026

¿Qué partidos le quedan a U Catolica en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026?

U Católica recibe a Barcelona SC en su próximo partido de Copa Libertadores 2026, el jueves 21 de mayo a las 20:30 horas, compromiso en el que puede asegurar su clasificación a los octavos de final.

Después, el jueves 28 debe visitar a Boca Juniors en La Bombonera, duelo en el que es ideal tener el avance en el bolsillo, ya que se trata siempre de una visita muy compleja ante uno de los clubes más importantes del mundo.

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