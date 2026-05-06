U Católica no pudo ante Cruzeiro: pese a jugar con un hombre más durante casi todo el segundo tiempo, el elenco cruzado empató 0-0 ante el elenco de Belo Horizonte en el Claro Arena, resultado que en todo caso le sirve para acercarse a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.
Los precordilleranos quedan líderes con siete puntos al igual que la escuadra brasileña, dejando en tercer puesto a Boca Juniors con seis positivos y en el fondo a Barcelona SC con apenas tres unidades.
Los goles de U Católica vs Cruzeiro por la Copa Libertadores 2026
¡Este partido no tuvo goles! En el primer tiempo el inicio fue favorable a Cruzeiro, con algunas llegadas muy claras de Kaio Jorge y Keny Arroyo, quienes en área chica mandaron remates muy desviados por encontrarse incómodos con el balón.
En el complemento, la primera llegada fue antes del minuto con un cabezazo muy claro de Justo Giani. Un minuto después se fue expulsado Arroyo (47′) en el elenco brasileño lo que dejó una buena opción a los locales para ir a ganarlo, aunque el cuadro de Belo Horizonte claramente iba a tomar la estrategia de contragolpe para sorprender en velocidad.
Los siguientes pasajes del encuentro fueron llegadas de lado y lado, aunque un poco más claras para el lado de Los Cruzados: Fernando Zampedri no pudo definir de buena forma en el área rival, en tanto que, Matías Palavecino y Jhojan Valencia elevaron en buena posición.
Estadísticas de U Católica vs Cruzeiro por la Copa Libertadores 2026
- Justo Giani 13′
- Matias Palavecino 66′
- Kaiki 29′
- Lucas Daniel Romero 37′
- Keny Arroyo 48′
- Summary
- Comments
- Lineups
- Match Stats
- Team Stats
Valencia
Giani
Bernedo
Arancibia
Ampuero
Diaz
Mena
Montes
Zuqui
Cuevas
Zampedri
- Entrenador
-
0Daniel Oscar Garnero
- Suplentes
-
27Dario Melo
-
13Alfred Canales
-
28Bernardo Cerezo
-
25Diego Corral
-
5Carlos Agustin Farias
-
22Martin Gomez
-
2Daniel Gonzalez
-
14Jimmy Martinez
-
17Gary Medel
-
10Matias Palavecino
-
18Juan Rossel
-
44Jose Salas
Costa
Bruno
Jesus
Daniel
Romero
Arroyo
Pereira
Cardoso
Jorge
- Entrenador
-
0Artur Jorge
- Suplentes
-
31Matheus Cunha
-
91Chico
-
43Joao Marcelo
-
2Kaua Moraes
-
70Kenji
-
16Lucas Silva
-
8Matheus Henrique
-
17Luis Sinisterra
-
25Lucas Villalba
-
22Neyser Villarreal
-
94Wanderson
-
12William
¿Qué partidos le quedan a U Catolica en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026?
U Católica recibe a Barcelona SC en su próximo partido de Copa Libertadores 2026, el jueves 21 de mayo a las 20:30 horas, compromiso en el que puede asegurar su clasificación a los octavos de final.
Después, el jueves 28 debe visitar a Boca Juniors en La Bombonera, duelo en el que es ideal tener el avance en el bolsillo, ya que se trata siempre de una visita muy compleja ante uno de los clubes más importantes del mundo.