El Tribunal de Disciplina de la ANFP le dio la razón a Universidad Católica. Tras la apelación presentada por el club, el organismo revirtió la tarjeta amarilla por simulación que el árbitro Mario Salvo mostró a Juan Francisco Rossel en el minuto 43 del triunfo cruzado sobre Universidad de Concepción, validando así las críticas que Daniel Garnero había lanzado al terminar el partido.

¿Qué pasó con Rossel en la UC?

En el minuto 43, Rossel cayó en el área tras un contacto con un jugador rival. El árbitro Salvo no solo desestimó el cobro de penal que pedía la UC, sino que además amonestó al delantero por simulación, decisión que encendió la furia del banco cruzado.

Los cruzados apelaron de inmediato a la tarjeta y obtuvieron un resultado favorable. “Tras la presentación de las pruebas por parte de Universidad Católica para apelar a la tarjeta amarilla que recibió nuestro delantero Juan Francisco Rossel el pasado fin de semana, el Tribunal de Penalidades determinó no computar dicha tarjeta”, informó el club en sus redes sociales.

La decisión implica que Rossel queda sin la amonestación en su registro, lo que evita que se acerque a una eventual suspensión por acumulación.

Informamos que tras la presentación de las pruebas, por parte de Universidad Católica, para apelar a la tarjeta amarilla que recibió nuestro delantero Juan Francisco Rossel el pasado fin de semana, el Tribunal de Penalidades determinó no computar dicha tarjeta. pic.twitter.com/p7dx33VrWD — Universidad Católica (@Cruzados) May 6, 2026

¿Qué dijo Garnero tras la polémica con el arbitraje en U Católica?

El técnico argentino no guardó nada tras el pitazo final. Sobre la jugada de Rossel fue directo: “El penal a Pancho es penal y tarjeta”, señaló, cuestionando la doble decisión del árbitro de no cobrar el penal y encima amonestar al atacante.

Garnero también apuntó a un problema más amplio en el arbitraje chileno. “Hoy los árbitros son todos fisicoculturistas, se pintan y tienen una facha. Saben el reglamento de memoria, pero a la esencia del juego le erran un montón. Y no solo en Chile. Lamentablemente me voy con bronca porque no puedo analizar el juego”, disparó.

La otra jugada que encendió al DT fue la expulsión de José Ignacio Salas, que a diferencia de la tarjeta de Rossel, fue ratificada por el Tribunal. Salas cumplirá una fecha de castigo, lo que lo dejará fuera del próximo compromiso de la UC.