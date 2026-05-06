Universidad Católica atraviesa una semana crucial. Mientras el equipo de Daniel Garnero se prepara para recibir a Cruzeiro este miércoles 6 de mayo en el Claro Arena —duelo clave por el liderato del Grupo D de la Copa Libertadores 2026—, la dirigencia ya mueve fichas para el mercado de pases de mitad de año.

Con la UC liderando su zona internacional con seis puntos tras dos triunfos consecutivos como visitante, la opción de potenciar el plantel se vuelve una necesidad estratégica para pelear todos los frentes. En ese contexto, la búsqueda de un lateral izquierdo se ha vuelto prioridad, y los nombres de dos futbolistas formados en Colo Colo han comenzado a sonar con fuerza en la precordillera.

Refuerzos Universidad Católica 2026: El plan para el lateral izquierdo

La inquietud de Daniel Garnero por la banda izquierda no es nueva, y aunque el nombre de Esteban Matus (Audax Italiano) se mantiene como la “Opción A” de la dirigencia, la complejidad de una negociación que atrae el interés de los tres grandes del fútbol chileno obliga a manejar alternativas de rendimiento inmediato.

Según reveló el periodista Bruno Sampieri en su canal de YouTube, la UC está sondeando seriamente a dos laterales con pasado en Macul y presente destacado en la Liga de Primera: Luis Pavez y Dilan Zúñiga. Ambos futbolistas cumplen con el perfil de experiencia y vigencia que busca el cuerpo técnico para dar el salto de calidad en la segunda rueda del torneo nacional y la fase final de copas internacionales.

Dilan Zúñiga: El lateral que se siente “el mejor de Chile” y tienta a la UC

El nombre de Dilan Zúñiga ha cobrado especial relevancia no solo por su desempeño en Palestino, sino por sus recientes declaraciones. El lateral de 28 años, formado en las divisiones inferiores de Colo Colo, encendió el debate nacional al asegurar en DSports que es el mejor en su puesto actualmente en Chile, situándose por encima de nombres como Eugenio Mena o Marcelo Morales.

Sus números respaldan su confianza: en la presente temporada suma 16 partidos, un gol y una asistencia, destacando que su única conquista del año fue precisamente ante el “Cacique” en el Estadio Monumental durante el aniversario albo. Su capacidad para proyectarse y su pasado en clubes como León de México y Everton lo posicionan como una carta de jerarquía para San Carlos de Apoquindo.

El presente de Luis Pavez en O’Higgins y el interés de la UC

Por su parte, Luis Pavez es un viejo anhelo de la dirigencia cruzada con quien ya existieron conversaciones a inicios de este 2026. El lateral, también formado en Macul, atraviesa un momento de alta regularidad en O’Higgins de Rancagua, donde registra 18 partidos disputados en la temporada, incluyendo participaciones en torneos internacionales.

Pavez aporta un perfil más equilibrado defensivamente que Zúñiga, sumando una asistencia en lo que va del año. Su conocimiento del medio local y la madurez alcanzada tras sus pasos por México y el fútbol europeo lo mantienen como una opción sumamente competitiva para el esquema de Garnero, especialmente si la opción de Matus no llega a concretarse por motivos económicos o de competencia con otros clubes.

Williams Alarcón: El otro nombre que se vincula con la precordillera

A la búsqueda de laterales se suma un nombre de peso para el mediocampo que vuelve a aparecer en la órbita cruzada. De acuerdo a la información entregada hace unos días en Radio Pauta, la UC sigue de cerca los pasos de Williams Alarcón. El volante nacional ha sido protagonista de una “teleserie” de varios mercados para la Franja; sin embargo, las posturas de los clubes dueños de su pase han frenado anteriormente cualquier traspaso. Con la ventana de fichajes de invierno a la vuelta de la esquina, el nombre de Alarcón surge como la pieza de equilibrio que Garnero desea para potenciar una zona donde la rotación será clave si la UC logra avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores.