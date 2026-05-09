U Católica y Ñublense animan uno de los buenos partidos de la Fecha 5 de Copa de la Liga 2026: el encuentro válido por el Grupo B de este certamen se jugará en el estadio Claro Arena y puede dejar sentenciado el destino de esta zona y por ende el clasificado a semifinales.

Esto porque los Diablos Rojos van punteros con 10 unidades contra los siete de la UC. Si los chillanejos ganan este duelo avanzan a la ronda de cuatro mejores y eliminan a los precordilleranos, mientras que si ganan los locales, quedarán ambos elencos empatados de cara a una última fecha infartante.

¿Dónde ver EN VIVO U Católica vs Ñublense por la Copa de la Liga 2026?

El partido de U Católica vs Ñublense se transmite por TNT Sports Premium y vía streaming en HBO Max.

TV: TNT Sports

TNT Sports Streaming: HBO Max

HBO Max Cobertura en vivo: Al Aire Libre

¿Cuándo y a qué hora juegan U Católica vs Ñublense?

Fecha: Domingo 10 de mayo

Domingo 10 de mayo Hora: 17:30 horas

17:30 horas Estadio: Claro Arena

Arbitros de U Católica vs Ñublense

Árbitro: José Cabero

1er asistente: Alejandro Molina

2do asistente: Joaquín Arrué

4to árbitro: Francisco Gilabert

VAR: Franco Jiménez

AVAR: José Retamal

¿Cómo llegan U Católica vs Ñublense?

U Católica viene de un empate sin goles ante Cruzeiro en un intenso partido de Copa Libertadores 2026 en el que se acercaron un punto más a los octavos de final del torneo, aunque para nada aseguraron ese boleto y, de hecho, se espera un final muy cerrado en ese grupo.

En la Copa de la Liga, Los Cruzados empataron 2-2 en su visita ante U de Concepción, en un compromiso marcado por los reclamos del entrenador Daniel Garnero contra el arbitraje, señalando que todos los jueces son actualmente “fisicoculturistas y se pintan”.

Ñublense viene de derrotar a Cobresal por 2-0, superando una mala racha de dos partidos sin sumar de a tres, aunque en el Campeonato Nacional, resultados que lo alejaron de su búsqueda de estar en los primeros puestos de esa tabla.

Los Diablos Rojos y la UC han jugado dos partidos ya en esta temporada, con una victoria por cada lado. Ambos compromisos fueron en Chillán.

Tabla de posiciones Grupo B en la Copa de la Liga 2026

Equipo Puntos Ñublense 10 U Católica 7 U de Concepción 4 Cobresal 1

Formaciones probables para U Católica vs Ñublense

Formación de U Católica: Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui, Cristian Cuevas; Clemente Montes, Justo Giani y Fernando Zampedri. DT: Daniel Garnero.

Formación de Ñublense: Nicola Pérez; Osvaldo Bosso, Felipe Campos, Sebastián Valencia; Diego Céspedes, León Mansilla, Lorenzo Reyes, Ignacio Tapia; Gabriel Graciani, Franco Rami y Fernando Ovelar. DT: Juan José Ribera.