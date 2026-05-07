Universidad Católica durmió como líder exclusivo del Grupo D de la Copa Libertadores 2026, aunque el empate sin goles ante Cruzeiro en el Claro Arena dejó una sensación de oportunidad perdida por la superioridad numérica no aprovechada.

El equipo de Daniel Garnero no logró capitalizar la expulsión de Kenny Arroyo y terminó repartiendo puntos con la “Bestia Negra”, pero el panorama global le favorece gracias a la sorpresiva victoria de Barcelona sobre Boca Juniors. Este escenario dejó a los Cruzados con la mesa servida para intentar sellar su clasificación matemática a los octavos de final en la próxima jornada y evitar una definición dramática en Buenos Aires.

Lo que necesita U Católica para clasificar a octavos vs Barcelona en Copa Libertadores

El camino para asegurar la presencia entre los 16 mejores de América se activará el próximo 21 de mayo en Santiago, pero la calculadora empezará a funcionar antes. La fórmula para que Universidad Católica clasifique de manera anticipada requiere que se cumplan dos condiciones obligatorias durante la quinta fecha. En primer lugar, el equipo de la franja debe imponerse obligatoriamente a Barcelona SC en el Claro Arena para alcanzar la barrera de los 10 puntos. Sin embargo, la celebración definitiva en la precordillera dependerá de que Cruzeiro derrote a Boca Juniors en La Bombonera el 19 de mayo.

Si esta combinación de resultados se concreta, la tabla de posiciones del Grupo D sufrirá un quiebre irreversible. Universidad Católica y Cruzeiro alcanzarían las 10 unidades, mientras que Boca Juniors quedaría estancado con apenas 6 puntos y solo un partido restante en el calendario. En ese escenario, el tope máximo de los argentinos sería de 9 unidades en la última fecha, lo que haría matemáticamente imposible que desplacen a la UC de los puestos de avanzada. De esta manera, el último viaje a Argentina para enfrentar al Xeneize se transformaría en un duelo para definir el liderato, pero con el boleto a octavos ya asegurado en el bolsillo.

El análisis del Grupo D tras la igualdad ante Cruzeiro en Santiago

A pesar de las críticas cruzadas por la falta de eficacia ofensiva, el punto obtenido ante la escuadra de Belo Horizonte permite a la UC mantener el liderato técnico de la zona. Actualmente, Universidad Católica y Cruzeiro comparten la cima con 7 unidades, pero los cruzados aparecen en el primer lugar gracias al rendimiento en los enfrentamientos directos entre ambos.

El equipo de Garnero logró rescatar cuatro de los seis puntos en disputa ante los brasileños tras la victoria en el Mineirao y la paridad en casa, lo que le da una ventaja estratégica invaluable en caso de un empate final en puntaje.

Más atrás en la clasificación aparece Boca Juniors con 6 puntos y una diferencia de gol de más dos, mientras que Barcelona de Guayaquil cierra el grupo con 3 unidades tras su reciente e inesperada victoria.

La gran preocupación para el cuerpo técnico de Garnero radica en la falta de gol mostrada en los últimos metros, una falencia que no se puede repetir ante el cuadro ecuatoriano. Barcelona llegará a Chile con el envión anímico de haber sumado sus primeros puntos y con la ilusión renovada de pelear un cupo internacional, lo que obligará a la UC a realizar un partido perfecto para no comprometer su posición de privilegio.

Club PJ G E P GF GC DG Pts 1. U Católica 4 2 1 1 5 4 +1 7 2. Cruzeiro 4 2 1 1 3 2 +1 7 3. Boca Juniors 4 2 0 2 5 3 +2 6 4. Barcelona SC 4 1 0 3 2 6 -4 3

Fecha y hora: El partido decisivo de la UC ante Barcelona en Copa Libertadores

La definición del Grupo D continuará el jueves 21 de mayo de 2026 en San Carlos de Apoquindo. Universidad Católica recibirá a Barcelona de Guayaquil a partir de las 20:30 horas de Chile en el Claro Arena, en un duelo que será transmitido por las señales oficiales de la competencia. El conjunto dirigido por Daniel Garnero tendrá dos semanas para ajustar la puntería de sus delanteros y recuperar físicamente al plantel tras la intensa seguidilla de partidos tanto en el plano local como internacional. El objetivo es claro: evitar que la clasificación dependa de lo que ocurra en La Bombonera y sellar el paso a la siguiente ronda ante su público.