Universidad de Chile y Universidad Católica sufrieron una pesadilla en la quinta fecha de la Copa de la Liga, ya que ambas escuadras enredaron puntos vitales en sus grupos, y quedaron con un pie afuera de la siguiente fase. Tanto azules como cruzados no dependen de sí mismos y necesitan un resultado específico para avanzar a la fase final de la competición.

Durante esta jornada, la escuadra dirigida por Fernando Gago cayó por la cuenta mínima en la ante Unión La Calera en condición de visitante, y se quedó en la tercera posición con 7 unidades, mientras que la cima es compartida por la escuadra cementera y Audax Italiano con 10 puntos.

1° Audax Italiano 10 puntos 2° Unión La Calera 10 puntos 3° Universidad de Chile 7 puntos 4° Deportes La Serena 1 punto

Por su parte, el equipo comandado por Daniel Garnero estuvo a nada de quedarse con los tres puntos en el Claro Arena, pero un gol de Giovanny Ávalos en el último minuto sentenció el empate en la precordillera. Con este resultado, Católica se mantiene como escolta del Grupo B con 8 unidades, mientras que Ñublense se queda con la cima al sumar 11 puntos.

1° Ñublense 11 puntos 2° Universidad Católica 8 puntos 3° Universidad de Concepción 4 puntos 4° Cobresal 4 puntos

¿Qué necesita la U y Católica para clasificar en la Copa de la Liga?

El panorama de Universidad de Chile parece ser muy complicado, ya que depende directamente de dos resultados para avanzar en las semifinales de la Copa de la Liga. En la última fecha, la U necesita ganar a Audax Italiano en condición de local y que Unión La Calera sea derrotada por Deportes La Serena en La Portada. Este resultado le permitiría a los azules igualar los 10 puntos de los cementeros y los itálicos, pero su diferencia de gol les entregaría el pasaje a las semifinales. Cualquier otro resultado condena a los azules a quedar eliminados.

Resumen:

La U debe vencer de local a Audax Italiano.

La Calera debe perder en su visita a Deportes La Serena.

Con este resultado la U clasifica por diferencia de gol.

Cualquier otro resultado elimina a los azules.

Por su parte, Universidad Católica también cuenta con un panorama similar en el Grupo B, pero a diferencia de los azules solo compite con los Diablos Rojos por el primer lugar. Para que los cruzados puedan avanzar a las semifinales necesitan vencer a Cobresal en calidad de local, además de que necesitan que U. de Concepción le gane de visita a Ñublense en la última fecha. Cabe destacar que por último necesitan que su diferencia de gol supere a la de los chillanejos, ya que los universitarios cuentan con una diferencia de +2, mientras que los Diablos Rojos tiene una de +5.