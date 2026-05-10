Universidad de Chile enfrenta esta tarde a Unión La Calera por la quinta fecha de la Copa de la Liga sin dos de sus figuras. Javier Altamirano quedó fuera de la citación de 20 jugadores por decisión técnica de Fernando Gago, mientras que Fabián Hormazábal arrastra una sobrecarga que le impide estar en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.

Las dos ausencias tienen naturalezas distintas y generan lecturas diferentes sobre el momento de cada jugador en el Romántico Viajero.

¿Qué le pasó a Javier Altamirano en la U de Chile?

La baja de Altamirano no es física: es una decisión del cuerpo técnico. El volante ha perdido terreno en el esquema de Gago desde que Agustín Arce se ganó la titularidad, y su última aparición desde el inicio fue el 18 de abril en el empate sin goles ante Everton de Viña del Mar.

Desde entonces, Altamirano participó en las victorias ante Universidad Católica y Deportes La Serena, pero ingresando desde la banca. Su ausencia en la citación de hoy confirma que, por el momento, ha bajado en la consideración del técnico argentino.

¿Qué pasó con Fabián Hormazábal en la U de Chile?

La situación de Hormazábal es diferente. Según reveló Emisora Bullanguera, el carrilero derecho sufrió una sobrecarga que le impide estar disponible para el partido ante La Calera. La baja es física y no implica una pérdida de jerarquía en el plantel, donde el ex O’Higgins ha sido una de las figuras más consistentes del equipo en lo que va de temporada.

Su ausencia, sin embargo, es un golpe para Gago en un partido clave: la U llega a este cruce con 7 puntos en el grupo, peleando palmo a palmo con La Calera y Audax Italiano por el primer puesto que da acceso a las semifinales de la Copa de la Liga. Solo el líder de cada grupo avanza.

¿Cuál es la situación de la U de Chile en la Copa de la Liga?

Universidad de Chile jugará un partido clave ante La Calera en la Copa de la Liga. Los azules marchan segundos en el Grupo D con 7 puntos, los mismos que los cementeros. El grupo es liderado por Audax Italiano, rival contra el que la U cerrará su participación en la primera fase.