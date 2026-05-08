Bianneider Tamayo lleva apenas 4 minutos disputados en la temporada bajo las órdenes de Fernando Gago y su futuro en Universidad de Chile es incierto. El defensor venezolano de 21 años evalúa una salida en el mercado invernal para ganar protagonismo, y según informó Radio Cooperativa, Unión Española buscaría una nueva cesión del zaguero para su objetivo de ascender a la Primera División.

En medio de esa situación, el zaguero rompió el silencio y si bien no se refirió a su posible salida del Romántico Viajero, sí aclaró que se quedará en nuestro país al menos por el 2026.

¿Qué dijo Bianneider Tamayo en la U de Chile?

El defensor conversó con AS Chile y, sin referirse directamente a su continuidad en el Romántico Viajero, dejó una pista sobre sus planes inmediatos. “Por lo menos este año me quedo acá”, señaló, confirmando que no saldrá del país en el corto plazo aunque sin descartar un movimiento dentro del fútbol chileno.

Tamayo también habló de su adaptación a nuestro país. “El proceso de adaptación fue muy bueno. Creo que Santiago es una linda ciudad, muy organizada y con muchas cosas. Me gusta mucho lo que he visto”, indicó.

El zaguero además reveló que está gestionando el traslado de su familia a Chile. “Estoy haciendo los trámites para poder traer a mi familia. Quiero que estén conmigo, que conozcan y puedan disfrutar de este hermoso país. El apoyo de la familia es muy importante”, señaló.

¿Cuál es la situación de Tamayo en U de Chile?

Los números explican el escenario. Tamayo acumula solo 4 minutos en toda la temporada con Gago, lo que lo convierte en uno de los jugadores con menor protagonismo del plantel azul. Con otros centrales por delante en la consideración del técnico argentino, el venezolano tiene pocas opciones de sumar minutos en el segundo semestre si se mantiene en la U.

La temporada pasada estuvo a préstamo en Unión Española, donde tuvo mayor rodaje, y según Radio Cooperativa el elenco de Independencia buscaría repatriar al defensor para su campaña de ascenso a la Primera División. Para Tamayo, que confirmó que se quedará en Chile al menos este año, la opción de volver al Estadio Santa Laura le daría la continuidad que no tiene en el CDA.