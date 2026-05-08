El sólido presente de Universidad de Chile no nubla la visión de futuro en el Centro Deportivo Azul. Mientras el equipo de Fernando Gago busca afianzarse en la parte alta de la tabla del Campeonato Nacional y sellar su paso a la siguiente instancia ante Unión La Calera en la Copa de la Liga, en las oficinas de Azul Azul se vive una verdadera carrera contrarreloj.

El mercado de fichajes ya golpea la puerta y la dirigencia debe resolver dos frentes críticos que definirán el proyecto deportivo de 2027: una inminente “limpieza” de plantel impulsada por el técnico transandino para liberar cupos de extranjeros, y la urgente renovación de la columna vertebral del equipo, donde seis piezas clave finalizan su vínculo contractual en diciembre.

Los 3 extranjeros “cortados” por Fernando Gago en U de Chile

La reestructuración del plantel de cara al segundo semestre tiene un objetivo claro: liberar plazas foráneas para ir en busca de refuerzos internacionales. En este escenario, el adiestrador argentino ya habría elaborado su lista de prescindibles, apuntando a aquellos jugadores que no han logrado consolidarse bajo su mandato.

Según detalló Redgol, los principales señalados para abandonar La Cisterna son Bianneider Tamayo, Lucas Romero y Felipe Salomoni. El caso de Salomoni es el más definido, ya que el club decidió no ejercer la opción de compra de su pase perteneciente a Guaraní. Por su parte, Tamayo suena fuerte para retornar a préstamo a Unión Española en la Primera B, mientras que la representación de Romero ya negocia una eventual salida para sumar los minutos que hoy le son esquivos en el mediocampo azul.

La lista de figuras que terminan contrato: ¿Quiénes se quedan en la U?

Paralelo a las salidas, la gerencia deportiva tiene la misión de amarrar a los pilares de la oncena estelar. La información sobre el inminente éxodo fue revelada por TNT Sports, encendiendo las alarmas en la hinchada laica. “Terminan contrato Lucas Assadi, Matías Zaldivia, Maximiliano Guerrero, Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Marcelo Díaz”, afirmaron. Ante esta extensa lista, la dirigencia ya habría establecido un orden de prioridades, apuntando a asegurar rápidamente la continuidad de Assadi (por su proyección de venta), además de Guerrero y Zaldivia, quienes se han transformado en bastiones inamovibles de la oncena estelar.

Matías Zaldivia avisa a Azul Azul: “El club conoce mi postura”

Dentro del grupo de renovaciones urgentes, el caso del zaguero central es uno de los más avanzados y observados por los fanáticos. El defensor, que llegó a la “U” tras su paso por Colo Colo y se ganó rápidamente el cariño de la parcialidad azul, finaliza su vínculo a fines de 2026. Consciente de su peso específico en el camarín y en el esquema de Fernando Gago, el propio jugador transparentó el estado de las negociaciones en la sala de prensa del CDA. “El club conoce mi postura. Es clara, yo estoy muy cómodo acá. Obviamente son temas que se hablan puertas adentro”, reveló el referente defensivo.

Demostrando su intención de no estirar el suspenso hasta diciembre, el zaguero dejó en claro que la pelota ahora está en la cancha de Manuel Mayo y la concesionaria. “Dejé explícita mi postura. Ya la saben, ellos se acercaron también a decirme lo que pensaban. Espero que se resuelva pronto, me gustaría quedarme”, sentenció el “22” de los universitarios.

La resolución de este contrato, junto al de las otras figuras, será vital para mantener el equilibrio y evitar que los referentes negocien como agentes libres, en lo que promete ser un mercado invernal frenético para la Universidad de Chile.