El Grupo D de la Copa de la Liga 2026 llegará a su penúltima jornada con una definición sin precedentes: tres equipos igualados con 7 puntos a falta de dos fechas. Este domingo desde las 15:00 horas, Unión La Calera recibe a Universidad de Chile en el Estadio Nicolás Chahuán, el ganador se instalará como único líder del grupo con una jornada por delante.

Fernando Gago viene de recuperar terreno en el Grupo D, los Cementeros están obligados a ganar en casa si quieren ser los únicos dueños de la cima. Sigue todas las alternativas de este encuentro en vivo y minuto a minuto.

U La Calera vs U de Chile, minuto a minuto

La previa del U La Calera vs U de Chile

U de Chile y U La Calera están empatados en puntaje en el Grupo D de la Copa de la Liga y jugarán un partido con tintes de final, ya que el ganador tendrá la primera opción de clasificar a la semifinal del torneo y buscar un cupo para la Copa Libertadores 2027.

La Universidad de Chile de Fernando Gago llega con un espíritu renovado en este torneo luego de golear 5-0 a Deportes La Serena en el estadio La Portada. Los Azules, que sufrieron muchas bajas a principio de año, ven cómo se consolidan sus valores jóvenes como Agustin Arce, Lucas Barrera e Ignacio Vásquez, quienes se han transformado en parte de la columna vertebral del equipo de Gago.

La U espera alcanzar una victoria que los acerque al objetivo de avanzar a semifinales y enfrentar a Colo Colo por un cupo a la final de la Copa de la Liga.

Por su parte, Unión La Calera llega enredado luego del empate 1-1 ante Audax Italiano en la Fecha 4, lo que frenó su ascenso en este grupo. En el Nicolás Chahuán de Calera, los Cementeros tienen el factor cancha sintética a favor y la obligación de ganar para no quedar dependiendo de los resultados ajenos en la última fecha.

Formaciones de U La Calera vs U de Chile

Formación confirmada de Unión La Calera

Nicolás Avellaneda; Yonathan Andía, Daniel Gutiérrez, Cristopher Díaz, Cristián Gutiérrez; Juan Manuel Requena, Camilo Moya, Carlo Villanueva; Kevin Méndez, Sebastián Saez y Francisco Pozzo. DT: Martín Cicotello.

Formación confirmada de Universidad de Chile

Gabriel Castellón; Nicolás Fernández, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Marcelo Morales; Israel Poblete, Charles Aránguiz, Agustín Arce; Maximiliano Gutiérrez, Juan Martín Lucero e Ignacio Vásquez. DT: Fernando Gago.

¿Dónde ver U La Calera vs U de Chile en vivo?

El duelo entre Unión La Calera y Universidad de Chile se disputará este domingo 10 de mayo a las 15:00 horas en el Estadio Nicolás Chahuán, La Calera. El partido puede verse por cable en TNT Sports Premium y en streaming a través de HBO Max.