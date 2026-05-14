El técnico de Universidad Católica, Daniel Garnero, sufrió durante esta semana la pérdida de su madre, María Angélica Bourlon de Garnero, a sus 87 años. Por esta razón, el mandamás de los cruzados se ausentó de las prácticas del club para poder despedir a su mamá en Argentina, por lo que se quedaba en duda la posibilidad de que pudiera dirigir al club en su próximo partido.

La escuadra precordillerana debe visitar a Deportes Limache por la duodécima jornada del Campeonato Nacional 2026, en un duelo vital por la parte alta de la división de honor de nuestro fútbol. Es por ello que durante esta jornada fue directamente Daniel Garnero a responder si estaría en condiciones para ser parte del cuerpo técnico que viajará al partido ante la escuadra tomatera.

Daniel Garnero viajará para enfrentar a Limache

Durante esta jornada, Daniel Garnero se reunió con los medios en la sala de prensa del complejo deportivo de San Carlos de Apoquindo, donde fue consultado sobre cómo estaba emocionalmente tras la pérdida sensible sufrida en la semana y apuntó a que ya está de vuelta completamente en las actividades del club.

“Agradezco todos los mensajes de apoyo. Me encuentro bien, teniendo en cuenta los episodios que lamentablemente me tocaron vivir, pero esto sigue. Mi vieja quisiera que yo estuviera acá, así que acá estoy. Hoy volvieron los dolores de estómago al revisar el último duelo ante Ñublense”, señaló Garnero, quien remarcó que estará en la próxima visita de los cruzados a Limache.

¿Cuándo juega Universidad Católica?

Universidad Católica tendrá un duelo trascendental ante Deportes Limache por la fecha 12 del Campeonato Nacional 2026. El duelo entre tomateros y cruzados se disputará este sábado 16 de mayo en el Estadio Municipal Lucio Fariña a partir de las 20:00 horas.

El duelo promete ser uno de los más destacados de toda la duodécima jornada de la división de honor del fútbol nacional, ya que los locales son escoltas en la tabla de posiciones con 21 unidades, mientras que los dirigidos por Garnero se encuentran en la quinta plaza con 17 puntos, por lo es un partido trascendental en la lucha de la parte alta de la tabla.