Deportes Limache, que marcha en el segundo lugar en el Campeonato Nacional con 21 puntos, se medirá ante Universidad Católica en el Estadio Bicentenario Lucio Fariña de Quillota, desde las 20:00 horas de Chile. El equipo Cervecero buscará retomar la punta del torno y meterle presión a Colo Colo

Del otro lado, Universidad Católica necesita ganar para no seguir perdiendo terreno. Los Cruzados tienen 17 puntos y marchan en la quinta posición, pero tiene fresca la derrota en el clásico 0-1 ante Universidad de Chile y los empates ante la U de Concepción y Ñublense por la Copa de la Liga.

Limache vs U Católica, minuto a minuto

La previa del Limache vs U Católica

Deportes Limache es el gran fenómeno del fútbol chileno en 2026. El club de la Quinta Región está jugando su segunda temporada en Primera División y está asombrando por su gran cohesión, su gran trabajo defensivo y con la explosión de su gran figura Daniel Castro.

Sin embargo, en la Fecha 11 apareció la primera señal de vulnerabilidad, los Cerveceros Limache empataron 2-2 ante Audax Italiano en La Florida y dejaron escapar el primer lugar del Campeonato Nacional.

U Católica, por su parte, está viviendo dos vidas este semestre y el plantel lo está resintiendo. Los Cruzados han hecho un gran papel en la Copa Libertadores y lideran el Grupo D, por encima de Cruzeiro, Boca Juniors y Barcelona. Pero eso ha significado que pierdan terreno en el plano local, dejando escapar la punta del Torneo Nacional, perdiendo ante U La Calera y U de Chile, y quedando al borde de la eliminación en la Copa de la Liga.

Pese a todo, la Católica se encomienda a Fernando Zampedri y Justo Giani, sus agentes ofensivos más peligrosos, quienes han anotado 17 de los 24 goles que tiene la Franja en el Campeonato Nacional 2026.

Formaciones de Limache vs U Católica

Probable formación de Deportes Limache

Probable formación de Limache: Matías Bórquez; Misael Llantén, Augusto Aguirre, Alfonso Parot, Yerko González; Carlos Morales, Cesar Fuentes, Jean Meneses; Flavio Moya, Marcos Arturia y Daniel Castro. DT: Víctor Rivero.

Probable formación de Universidad Católica

Formación de U Católica: Daniel Bernedo; Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Daniel González, Eugenio Mena; Gary Medel, Fernando Zuqui, Jimmy Martínez; Clemente Montes, Justo Giani y Fernando Zampedri. DT: Daniel Garnero.

¿Dónde ver Limache vs U Católica en vivo?

El duelo entre Deportes Limache y Universidad Católica se disputará este sábado 16 de mayo a las 20:00 horas en el Estadio Bicentenario Lucio Fariña Fernández, Quillota. El partido se transmite por cable en TNT Sports Premium y en streaming a través de HBO Max.

Así va la tabla del Campeonato Nacional 2026