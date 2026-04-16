Colo Colo volverá a la cancha en su aniversario 101 este domingo ante Palestino por la fecha 10 del Campeonato Nacional, en un contexto donde el club ya registra 14 partidos disputados en esta condición, con un saldo de 7 victorias, 4 empates y 3 derrotas. El dato instala un antecedente concreto para un partido que combina competencia y simbolismo.

El equipo de Macul no enfrenta por primera vez un duelo oficial en su cumpleaños. A lo largo de su historia, ha tenido presencia recurrente en esta fecha, con resultados mayoritariamente favorables, aunque también con episodios que marcaron negativamente ese día.

Colo Colo y su historial en aniversarios

El balance global refleja que el Cacique ha logrado imponerse en siete oportunidades jugando en su aniversario, lo que sostiene una tendencia positiva en este tipo de encuentros. Entre esos resultados, uno de los más recordados se produjo en 2009.

Ese año, el Cacique visitó a Universidad de Chile en el Estadio Nacional y se impuso por 3-1, en un partido donde Lucas Barrios anotó dos goles y Luis Pedro Figueroa completó la cuenta. El triunfo quedó instalado como uno de los hitos más valorados por los hinchas en esta fecha.

El título de 1992 y el registro completo de Colo Colo

Dentro del historial, el episodio más relevante se produjo en 1992. Colo Colo disputó la Recopa Sudamericana ante Cruzeiro en Japón y, tras igualar 0-0 en los 120 minutos, se impuso por 5-4 en la definición a penales, levantando un título internacional en pleno aniversario.

El antecedente más reciente en una copa internacional ocurrió en 2023, cuando el equipo empató 1-1 ante Monagas por la fase de grupos de la Copa Libertadores en el Estadio Monumental, sumando uno de los cuatro empates del registro.

El detalle completo de los 14 partidos se distribuye de la siguiente manera:

Triunfos (7)

1930: 2-0 a San Luis (amistoso)

1959: 2-0 a Unión Española (Campeonato Nacional)

1987: 3-1 a Huachipato (Torneo LAN Chile)

1992: 0-0 vs Cruzeiro y triunfo 5-4 en penales (Recopa Sudamericana)

1997: 2-1 a Alianza Lima (amistoso)

1998: 2-0 a Santiago Wanderers (Campeonato Nacional)

2009: 3-1 a Universidad de Chile (Campeonato Nacional)

Empates (4)

1942: 3-3 vs Universidad de Chile (Campeonato Nacional)

1970: 2-2 vs Magallanes (Campeonato Nacional)

2008: 0-0 vs Cobreloa (Campeonato Nacional)

2023: 1-1 vs Monagas (Copa Libertadores)

Derrotas (3)

1964: 2-1 vs San Luis (Campeonato Nacional)

1967: 1-0 vs Guaraní (Copa Libertadores)

2003: 4-3 vs Santiago Wanderers (Campeonato Nacional)

*Fuente: Historia de Colo Colo.