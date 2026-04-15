Fernando Ortiz tiene una nueva apuesta: el DT probó a un nuevo jugador joven en la formación de Colo Colo, de cara al duelo de este domingo ante Palestino en el estadio Monumental por la Fecha 10 del Campeonato Nacional 2026.

Se trata de Alonso Olguín, defensa central de las divisiones inferiores del Cacique, quien tiene buenas posibilidades de ser titular en este compromiso, lo que da consistencia al discurso de Ortiz de potenciar a los jugadores venidos de la “cantera” del equipo y que están dando sus primeros pasos en el profesionalismo.

La formación que Ortiz probó de cara al Colo Colo vs Palestino

La primera alineación que probó Fernando Ortiz este miércoles en Colo Colo fue con varias alternativas y estuvo compuesta por: Eduardo Villanueva; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Alonso Olguín; Matías Fernández, Álvaro Madrid, Cristián Riquelme, Erick Wiemberg; Francisco Marchant, Claudio Aquino y Maximiliano Romero.

Después lanzó otro elenco que tenía varios jugadores que han sumado pocos minutos: Fernando De Paul; Jeyson Rojas, Javier Méndez, Joaquín Sosa, Diego Ulloa; Tomás Alarcón, Felipe Méndez, Vicente Martínez; Leandro Hernández, Lautaro Pastrán y Javier Correa.

Seguramente la oncena de los Albos saldrá de una mixtura entre ambos elencos que está probando, aunque lo importante es que sigue creciendo la consideración para los jóvenes.

¿Quién es Alonso Olguín, la nueva apuesta de Colo Colo?

Alonso Olguín es un defensa central (que también puede jugar como lateral izquierdo) que tiene 18 años y que hizo sus divisiones inferiores en Colo Colo.

El pasado año 2025 fue fundamental en la Selección Chilena Sub 17, jugando cinco partidos en el Sudamericano y dos en el Mundial, en un equipo que dejó buenas sensaciones futbolísticas, pero no pudo avanzar de ronda en la Copa del Mundo de Qatar.

¿Cuándo juega Colo Colo vs Palestino?

Colo Colo recibe este domingo a las 18:30 horas a Palestino en el estadio Monumental por la Fecha 10 del Campeonato Nacional 2026, uno de los compromisos destacados de este fin de semana en el fútbol chileno.

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