Colo Colo ha vivido días ajetreados tras la postergación de su duelo ante Coquimbo Unido por el Campeonato Nacional. Los albos han aprovechado para entrenar y así no perder ritmo de competencia, considerando que son los líderes del torneo.

Este receso le permitió a Fernando Ortiz para recuperar a una pieza clave: Javier Correa, quien participó del amistoso frente a Colchagua e incluso se hizo presente con un gol. En medio de esa situación, el delantero se encuentra discutiendo su futuro en el club, el cual podría dar un sorpresivo giro.

¿Qué pasa con Javier Correa en Colo Colo?

Javier Correa dejó atrás sus molestias físicas en Colo Colo y apunta a ser una opción para el cruce crucial frente a Palestino por la fecha 10 del Campeonato Nacional.

El delantero se reintegró con éxito a los entrenamientos de los albos e incluso participó del amistoso frente a Deportes Colchagua el pasado viernes, donde se matriculó con uno de los goles en la victoria por 3-1 ante la escuadra de las herraduras.

¿Qué pasa con el futuro de Javier Correa?

En medio de esa situación, una sorpresiva noticia se conoció este martes, puesto que Javier Correa y su representante Emiliano Garré sostuvieron una reunión con el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, y Daniel Morón, gerente deportivo de la institución.

Según reveló el periodista de TNT Sports, Daniel Arrieta, todo indica que la cita fue para abordar la situación del jugador, quien ha pasado a un segundo plano en el equipo producto de la irrupción de Maximiliano Romero y sus problemas físicos.

Sin embargo, para concretarse una eventual salida, tiene que ser a través de un traspaso, puesto que el atacante tiene contrato vigente con el Cacique hasta diciembre de 2027. Incluso a principios de año ya hubo algunos interesados en sus servicios, pero la dirigencia rechazó los ofrecimientos.

¿Cuándo juega Colo Colo?

En medio de esta situación, Colo Colo continúa preparándose para su próximo desafío, el cual será este domingo 19 de abril a las 18:30 horas frente a Palestino por la fecha 10 del Campeonato Nacional 2026.