Colo Colo no verá acción este fin de semana en el Campeonato Nacional luego que se postergara su partido ante Coquimbo Unido debido a los compromisos internacionales de los piratas.

Por ello, los albos agendaron un amistoso a puertas cerradas ante Deportes Colchagua en el Estadio Monumental. Finalmente se disputaron dos encuentros de treinta minutos por lado y el Cacique se impuso en ambos, donde la gran novedad fue el regreso al gol de Javier Correa

¿Cómo le fue a Colo Colo vs Colchagua?

Colo Colo sacó cuentas alegres de su partido amistoso frente a Deportes Colchagua, el cual se jugó a puertas cerradas este viernes 10 de abril en el Estadio Monumental.

Según informó el periodista de ESPN, Christopher Brandt, se jugaron dos partidos de treinta minutos por lado y el equipo dirigido por Fernando Ortiz se impuso en ambas oportunidades.

El primer duelo terminó en triunfo por 2-1 para el popular gracias a un doblete de Erick Wiemberg, mientras que el segundo fue victoria por la mínima con anotación de Javier Correa.

Mañana de fútbol ante Colchagua ⚪️⚫️



El Cacique disputó dos encuentros, con equipos combinados entre juveniles y jugadores del plantel profesional, en partidos de 30 minutos cada uno.



En el primero fue triunfo por 2-1 con un doblete de Erick Wiemberg, mientras que en el segundo… pic.twitter.com/3i1fhSTRdT — Colo-Colo (@ColoColo) April 10, 2026

¿Hace cuánto no marcaba Javier Correa en Colo Colo?

Javier Correa no marcaba con la camiseta de Colo Colo desde el pasado 8 de febrero de 2026, cuando los albos vencieron por 2-0 a Everton de Viña del Mar en el Estadio Monumental.

El delantero, que ha tenido una irregular temporada, desapareció de las convocatorias producto de una lesión que le impidió participar de los últimos cuatro partidos de los albos.

Su último duelo con el Cacique fue el 17 de marzo, donde jugó apenas 5 minutos. Ahora ya recuperado espera ganarse un lugar y volver a ser protagonista en Macul.

¿Cuándo juega Colo Colo?

El próximo partido oficial de Colo Colo está previsto para el próximo fin de semana. Los albos recibirán a Palestino el domingo 19 de abril desde las 18:30 horas en el Estadio Monumental por la fecha 9 del Campeonato Nacional 2026.

Recordar que los albos no juegan este fin de semana debido a la postergación de su cruce frente a Coquimbo Unido debido a los compromisos internacionales de los piratas en la Copa Libertadores.