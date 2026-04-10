El postergado duelo entre Colo Colo y Coquimbo Unido por la novena fecha del Campeonato Nacional ha destapado una crisis de coordinación que deja al Estadio Monumental en silencio este fin de semana. Mientras la versión oficial de la ANFP apunta al cumplimiento del Artículo 22 por el viaje de los “Piratas” a Lima, se filtró una trama administrativa más compleja que apunta directamente a las autoridades.

El periodista Juan Cristóbal Guarello denunció en su programa La Hora de King Kong que el motivo real no son los plazos de descanso deportivo, sino una restricción horaria impuesta por el Gobierno que impide a los clubes grandes jugar en horario estelar. Con el encuentro reprogramado recién para mayo, el debate se centra en la falta de transparencia de los entes reguladores, en un escenario donde la seguridad terminó vaciando el recinto de Macul.

¿Por qué no juegan Colo Colo vs Coquimbo este fin de semana?

La suspensión del partido se debió oficialmente al Artículo 22 del reglamento de la ANFP, aunque fuentes periodísticas denuncian restricciones de seguridad del Gobierno. El periodista Juan Cristóbal Guarello aseguró que la causa de fondo es la prohibición para que los equipos de mayor convocatoria jueguen después de las 18:00 horas. “¿Por qué no juegan Colo Colo y Coquimbo Unido? Por la restricción de horario, nada más. Por descanso, si jugaban el sábado a las 20 horas, Coquimbo llegaba sin problemas a jugar el martes a las 22 horas contra Universitario”, afirmó.

Respecto a la falta de responsables ante esta medida, Guarello fue tajante:

“El Gobierno, o no sabemos quién, porque nadie se hace cargo de ese muerto, les puso la restricción horaria a los tres grandes. El Delegado Presidencial dijo que no había sido él… pero no hemos escuchado a Natalia Ducó (Ministra de Deportes)”, sentenció.

¿Qué dice el Artículo 22 de la ANFP sobre la reprogramación del partido?

El Artículo 22 establece que cuando un equipo disputa un torneo internacional fuera de Chile, se debe considerar un mínimo de 72 horas de antelación respecto a su partido del torneo local. Esta normativa se activó debido a que Conmebol adelantó el choque entre Universitario de Lima y Coquimbo del miércoles 15 al martes 14 de abril. Al programarse el viaje de los “Piratas” para este sábado, el margen legal de tres días entre el duelo con Colo Colo y el compromiso en Perú dejó de cumplirse.

Sin embargo, la crítica apunta a que se utilizó este artículo como un escudo para no gestionar un horario más temprano en Santiago: “Por esta restricción horaria hubo que suspender el partido de Coquimbo, no porque no daban los plazos de descanso CONMEBOL, las pelotas, tanto así que Palestino juega el sábado en La Cisterna y luego el martes”, agregó el periodista.

¿Cuándo se juega el partido de Colo Colo vs Coquimbo reprogramado?

El encuentro entre Colo Colo y Coquimbo Unido quedó fijado para el sábado 9 de mayo a las 17:30 horas en el Estadio Monumental. Debido a este ajuste, el equipo de Fernando Ortiz vivirá un inusual parón de 15 días sin competencia oficial, regresando a las canchas recién el 19 de abril ante Palestino en el marco del aniversario del club. Por su parte, el cuadro aurinegro ya prepara su expedición a Lima para el duelo copero del próximo martes, tras haber asegurado un valioso empate ante Nacional de Montevideo a mediados de semana en el puerto.

Mientras Colo Colo busca sostener el ritmo con amistosos a puertas cerradas, la reprogramación deja un sabor amargo en la planificación del torneo nacional. El uso del Artículo 22 como resguardo reglamentario no logra acallar las dudas sobre quién dio la orden final de suspender un duelo clave por la parte alta. Por ahora, el Monumental seguirá a oscuras, esperando que en mayo el fútbol pueda ganarle la pulseada a las restricciones administrativas que hoy nadie quiere reconocer como propias.