El sorteo de la Copa Libertadores no fue benevolente con Universidad Católica, situándola en un Grupo D que respira jerarquía. Tras el amargo debut con derrota ante Boca Juniors en el Claro Arena, los cruzados aterrizan este miércoles en el mítico Estadio Mineirão para enfrentar a Cruzeiro. El desafío no solo es deportivo, sino estructural: la “Bestia Negra” ostenta la tercera plantilla más valiosa de Brasil, valorada en 194 millones de dólares, una cifra que por sí sola supera el valor de mercado de los 16 equipos de la Primera División de Chile combinados.

Bajo el mando de Artur Jorge —actual campeón de América con Botafogo—, el cuadro de Belo Horizonte busca ratificar su condición de potencia frente a una UC que llega con el envión anímico de su último triunfo local, pero con la urgencia de sumar para no quedar colista en el grupo.

¿Cuánto vale el plantel de Cruzeiro y quiénes son sus figuras ante la UC?

El plantel de Cruzeiro tiene un valor de mercado de 194 millones de dólares, consolidándose como la tercera economía más fuerte del fútbol brasileño, solo por detrás de Palmeiras y Flamengo. Para dimensionar el abismo, solo su máxima figura, el delantero Kaio Jorge (tasado en US$ 30 millones), vale casi el doble que toda la plantilla de Universidad Católica (US$ 18 millones).

A esto se suma la reciente incorporación de Gerson, ex Marsella, quien llegó al club en una operación que rozó los 30 millones de dólares. Tras la era de Ronaldo Nazário como propietario, el club pasó a manos del empresario Pedro Lourenço, quien ha inyectado un capital que permite a la “Raposa” competir por lo más alto, pese a su irregular inicio en el Brasileirao donde actualmente marchan en la parte baja de la tabla con 10 unidades.

Artur Jorge: El técnico campeón de América que amenaza el esquema de Garnero

Uno de los factores que más preocupa en la precordillera es la presencia de Artur Jorge en la banca brasileña. El estratega portugués, que levantó la Libertadores 2024 con Botafogo, fue “levantado” desde el fútbol qatarí tras el pago de una cláusula de 2,3 millones de dólares. Jorge ya sabe lo que es ganarle a la UC y llega con el antecedente de haber vencido a Barcelona en Guayaquil en el estreno copero.

La UC, por su parte, apuesta a la racha goleadora de Fernando Zampedri, quien históricamente ha anotado casi un tercio de sus goles internacionales ante rivales brasileños. Sin embargo, el “Toro” tiene una deuda pendiente: marcar por primera vez en tierras brasileñas en condición de visitante, una tarea compleja ante una defensa liderada por jugadores de talla mundial.

Cruzeiro vs U Católica: Horario y dónde ver el partido de Copa Libertadores

El compromiso por la segunda fecha del Grupo D se disputará este miércoles 15 de abril bajo el arbitraje del colombiano Carlos Betancur.

Hora: 18:00 horas (Chile) / 19:00 horas (Brasil).

18:00 horas (Chile) / 19:00 horas (Brasil). Estadio: Mineirão, Belo Horizonte.

Mineirão, Belo Horizonte. Transmisión: El encuentro será transmitido a través de las pantallas de ESPN 5 y Disney+ para todo el continente.

El Mineirão será el escenario de un choque de realidades. Mientras Cruzeiro busca sacudirse su mal presente en la liga local apoyado en su billetera infinita, Universidad Católica intentará apelar a la mística y al orden táctico de Garnero para rescatar puntos que parecen imposibles en el papel. La última vez que se enfrentaron en Brasil, la “Raposa” fue implacable con un 4-0, pero en la Libertadores de 2026, la historia se escribe minuto a minuto. ¿Podrá la franja dar el golpe ante el equipo que vale más que todo nuestro fútbol o el peso de los 194 millones será demasiado para el equipo chileno?