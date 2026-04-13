Universidad Católica llega a Brasil con la urgencia de reaccionar en Copa Libertadores. La derrota ante Boca Juniors en el estreno dejó al equipo dirigido por Daniel Garnero sin margen de error, en un grupo donde cada punto empieza a pesar desde la primera fecha. Eso sí, el reciente triunfo 4-3 ante Audax Italiano mostró una versión ofensiva que ilusiona, especialmente con Fernando Zampedri como principal carta de gol.

El equipo cruzado ha ido de menos a más en su rendimiento, pero ahora enfrenta un escenario de máxima exigencia: jugar en Belo Horizonte ante un rival que viene en alza y que ya mostró credenciales en el torneo.

Cruzeiro, en tanto, comenzó su aventura en la Libertadores con una victoria clave como visitante ante Barcelona en Guayaquil, resultado que reafirmó su buen momento, extendido también en el Brasileirao tras vencer a RB Bragantino. La “Raposa”, dirigida por Artur Jorge —campeón de la edición 2024—, aparece como uno de los equipos más sólidos del grupo.

El historial también favorece a los brasileños: Cruzeiro ganó los dos enfrentamientos previos ante Universidad Católica en torneos Conmebol (Copa Mercosur 2000), marcando al menos tres goles en cada partido. Con Boca y Cruzeiro ya sumando tres puntos, la UC necesita rescatar algo en Brasil para no quedar relegada en la pelea por los octavos de final.

¿Qué canal transmite U Católica vs Cruzeiro EN VIVO?

El partido será transmitido por televisión y plataformas digitales en Chile.

📺 ESPN 5

📲 Disney+ Premium

👉 Cobertura online: AlAireLibre.cl

¿A qué hora juegan U Católica vs Cruzeiro?

Miércoles 15 de abril de 2026

18:00 horas (Chile)

Estadio Mineirão, Belo Horizonte

El compromiso corresponde a la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026.

¿Dónde ver U Católica vs Cruzeiro ONLINE por streaming?

El encuentro estará disponible en plataformas digitales:

Disney+ Premium

Para acceder:

Ingresa con tu cuenta activa desde dispositivos móviles, Smart TV o navegador.

¿Dónde ver GRATIS U Católica vs Cruzeiro?

El partido no tendrá transmisión gratuita en Chile.

Se podrá ver exclusivamente a través de:

Disney+ Premium

ESPN 5 (TV de pago)

Además, podrás seguirlo GRATIS y EN VIVO en AlAireLibre.cl con cobertura completa, formaciones confirmadas y análisis post partido.

Formación de U Católica vs Cruzeiro

Cruzeiro

Matheus Cunha; Fagner, Jonathan Jesús, Fabricio Bruno, Kaiki; Lucas Silva, Gerson, Matheus Pereira; Arroyo, Christian y Kaio Jorge.

El equipo brasileño apuesta por intensidad, juego por bandas y una fuerte presencia ofensiva, con nombres que ya destacaron en el arranque del torneo.

Universidad Católica

Vicente Bernedo; Daniel González, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz, Cristián Cuevas; Jhojan Valencia, Jimmy Martínez; Matías Palavecino; Clemente Montes, Fernando Zampedri y Justo Giani.

La UC buscará gol y presión alta, con Zampedri como referencia y un bloque ofensivo que viene de un partido cargado de goles en el torneo local.

Árbitros designados para U Católica vs Cruzeiro

Árbitro principal: Carlos Betancur (Colombia)

Asistente 1: Alexander Guzmán (Colombia)

Asistente 2: Cristhian Aguirre (Colombia)

Cuarto árbitro: Carlos Ortega (Colombia)

VAR: Nicolás Gallo (Colombia)

AVAR: Mauricio Pérez (Colombia)

Asesor de árbitros: Sergio Cristiano (Brasil)

Quality Manager: Rodney Aquino (Paraguay)

¿Cómo llegan U Católica vs Cruzeiro a la Copa Libertadores?

Cruzeiro llega en un momento sólido. Ganó en su debut como visitante y mantiene una tendencia positiva en su rendimiento reciente. Además, es el equipo con mayor porcentaje de victorias en la historia de la Libertadores entre los que jugaron al menos cinco partidos (57,5%), lo que refleja su peso internacional.

El conjunto brasileño también mostró variantes ofensivas en el arranque: Kaiki y Wanderson estuvieron entre los jugadores con mayor generación de peligro en la primera fecha según métricas de Opta, mientras que su fortaleza en balón detenido sigue siendo un arma clave.

Universidad Católica, en cambio, necesita reaccionar. Cayó ante Boca Juniors en su debut y quedó obligada a sumar en Brasil para no quedar atrás en el grupo. Aun así, el equipo chileno mostró capacidad de reacción en ese partido y llega con confianza tras su reciente victoria en el torneo local.

Un dato que ilusiona a los cruzados: Fernando Zampedri ha convertido varios de sus goles internacionales ante equipos brasileños, aunque ahora buscará hacerlo por primera vez como visitante.

La UC enfrenta una prueba de alto nivel en Brasil: un rival en forma, un grupo que ya empezó a marcar diferencias y la urgencia de sumar. Sigue el partido EN VIVO, revisa las formaciones y el minuto a minuto en AlAireLibre.cl.