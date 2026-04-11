Audax Italiano y Universidad Católica protagonizaron una guerra de goles en el Estadio Bicentenario de La Florida. Los cruzados se impusieron por 4-3 en el partido más entretenido en lo que va de la fecha 9 del Campeonato Nacional 2026.

Con este resultado, los floridanos se quedaron en la decimosegunda posición con 10 puntos, mientras que el equipo dirigido por Daniel Garnero se afianzó en el tercer lugar con 17 unidades.

Los goles de Audax Italiano vs U Católica por el Campeonato Nacional 2026

Audax Italiano golpeó de entrada a Universidad Católica y se puso en ventaja gracias a un golazo de Giovani Chiaverano, quien a los 4 minutos sacó un zurdazo que se coló en el ángulo de Vicente Bernedo para abrir el marcador en La Florida.

Sin embargo, los cruzados reaccionaron rápidamente y a los 11 minutos Fernando Zuqui envió un balón al área, el cual fue conectado de gran forma por Clemente Montes, que con un cabezazo perfecto igualó las acciones.

Los itálicos no bajaron los brazos y recuperaron la ventaja a los 28′, cuando Franco Troyansky recibió un balón en profundidad y definió de gran forma ante la salida de Bernedo para poner el 2-1.

Pese a sentir el golpe, la UC siguió buscando y encontró nuevamente la paridad a los 33 minutos cuando Justo Giani anotó tras una gran jugada colectiva. Y antes que terminara la primera mitad, Matías Palavecino recuperó un balón en ataque y definió de gran forma ante Ahumada para poner el 3-2 a los 41 minutos.

La guerra de goles continuó en el complemento, cuando Marco Collao sacó un zapatazo inatajable para poner el 3-3 a los 53 minutos. Sin embargo, cuando el partido estaba cerca de llegar a su fin, Juan Ignacio Díaz anotó el gol con el que U Católica se impuso por 4-3 (89′).

Estadísticas de Audax Italiano vs U Católica por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 9 Audax Italiano Sin Comenzar Universidad Católica Team Stats Last Confrontations AUD 1 – 1 UNI 20/07/2025 UNI 3 – 1 AUD 17/02/2025 UNI 1 – 2 AUD 18/08/2024 UNI 0 – 0 AUD 17/03/2024 AUD 2 – 0 UNI 05/08/2023

¿Cuándo vuelven a jugar Audax Italiano y U Católica?

El próximo compromiso de Audax Italiano en el Campeonato Nacional está programado para el domingo 19 de abril cuando visite a Huachipato en el Estadio CAP Acero de Talcahuano desde las 20:45 horas.

Por su parte, los cruzados recibirán a Unión La Calera en el Claro Arena el próximo lunes 20 de abril a las 20:00 horas. Ambos partidos corresponden a la fecha 10 de la Liga de Primera.