Jean Beausejour “debutó” como relator: el bicampeón de América con La Roja hizo de las suyas como narrador en la victoria de Coquimbo Unido frente a Universitario por la Copa Libertadores 2026, función en la que no esperábamos ver al histórico jugador del fútbol chileno.

Beausejour fue el cronista del encuentro durante los primeros tres minutos de partido en la señal de ESPN, lo que demuestra lo multifacético del exjugador. De todas maneras, se llevó algunas críticas en redes sociales de gente que no valoró el esfuerzo.

Alguien más escuchó los 3 minutos más fomes de un relator de fútbol? Cortesía de Jean Beausejour en el Coquimbo Universitario. — AlvaroA38 (@AlvaroAlarcon38) April 15, 2026

A ESPN no le alcanzó para relator que tiene a Beausejour comentando solo — Jorge (@jpm_1987) April 15, 2026

¿Por qué Jean Beausejour relató en la victoria de Coquimbo ante Universitario por la Copa Libertadores 2026?

Jean Beausejour se hizo cargo de la previa del duelo entre de Universitario vs Coquimbo por la Copa Libertadores 2026 y luego relató los primeros minutos del partido. La razón, el narrador Ricardo Shannon venía de transmitir el triunfazo de Audax Italiano contra Vasco da Gama en Brasil en la Sudamericana, duelo que tuvo 9 minutos de agregado, lo que significó un pequeño retraso en la llegada a esta nueva emisión.

Más allá de los comentarios, Beausejour salió bien del paso ante la emergencia, demostrando la misma tranquilidad que mostraba en la cancha ante los momentos difíciles, sacando adelante de forma más que aceptable los minutos que estuvo solo en la transmisión.

Casi tres minutos donde Jean Beausejour sostuvo la transmisión del Universitario vs Coquimbo ante la ausencia del relator Ricardo Shannon @Puntaje_Ideal pic.twitter.com/fkIGnzo5Rc — Julio César Ahumada León (@Julioahumada97) April 15, 2026

¿A qué se dedica Jean Beausejour?

Jean Beausejour sigue ligado al fútbol, ahora en un rol de comentarisa en Radio ADN y ESPN. El Bicampón de Améria participa de programas diarios y además participa de las transmsiones de Copa Libertadores y Copa Sudamericana, labor que empezó a desempeñar tras su retiro del fútbol en 2021, justamente en Coquimbo Unido.

Beausejour comparte en el canal de cable con otros jugadores campeones de América de la Generación Dorada, como Claudio Bravo y Mauricio Pinilla.