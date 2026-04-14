Coquimbo Unido logró un valioso triunfo por 2-0 ante Universitario de Deportes en el estadio Monumental de Lim en Perú, resultado que le permite quedar con cuatro puntos en el Grupo B de la Copa Libertadores 2026, en segunda posición solo por diferencia de gol.

Los Piratas tienen las mismas unidades que tiene Nacional de Uruguay (escuadra con la que igualó 1-1 en su estreno en casa), quedando ambos elencos en zona de clasificación a octavos de final del torneo continental, aunque faltan cuatro partidos aún para cada equipo en la ronda grupal.

Ranking – Copa Sudamericana Grp. B – 2026/2026 # Team Pts P W D L Diff GF GA 1 Academia Puerto Cabello Academia Puerto Cabello 3 1 1 0 0 1 2 1 2 Cienciano Cienciano 1 1 0 1 0 0 1 1 3 Juventud de las Piedras Juventud de las Piedras 1 1 0 1 0 0 1 1 4 Atlético MG Atlético MG 0 1 0 0 1 -1 1 2

Los goles de Universitario vs Coquimbo por la Copa Libertadores 2026

Cristian Zavala anotó el primero de Coquimbo: el exjugador de Colo Colo cerró en el área chica de Universitario un gran centro venido desde la izquierda, mandando el balón al fondo de la portería del chileno Miguel “Manotas” Vargas y silenciando el Monumental limeño que esperaba ver un triunfo del tricampeón del fútbol peruano.

En el complemento el Barbón también pegó rápido: Nicolás Johansen apareció con de forma muy oportuna y decretó el 2-0 final que permite al elenco de Hernán Caputto tener ilusión de meterse entre los 16 mejores equipos de América.

Los minutos finales estuvieron lejos del sufrimiento que se puede esperar de un triunfo de visita en la Libertadores, ya que Universitario tenía control del balón, pero sin mucha profundidad. Todo esto provocó que buena parte del público local se fuera del estadio con anticipación.

Estadísticas de Universitario vs Coquimbo por la Copa Libertadores 2026

Copa Libertadores – Grupo B – 2026 DÍA DE PARTIDO 2 Universitario de Deportes Sin Comenzar Coquimbo Unido

¿Cuándo vuelve a jugar Coquimbo por la Copa Libertadores 2026?

Coquimbo Unido vuelve a la cancha en la Copa Libertadores 2026 el martes 28 de abril a las 22:00 horas ante Tolima en Colombia, por la Fecha 3 del Grupo B, en busca de seguir acercándose a los octavos de la competición internacional.

En medio debe jugar los duelos ante Ñublense este domingo 19 de abril a las 12:30 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso y contra Unión La Calera el viernes 24 a las 18:00 horas, com forastero en el Nicolás Chahuán Nazar.