Coquimbo Unido tuvo un reestreno especial en la Copa Libertadores 2026. Los piratas volvieron a participar en el máximo certamen continental tras 34 años y lo hicieron con un agónico empate ante Nacional de Uruguay.
El conjunto aurinegro tuvo una correcta actuación en el Francisco Sánchez Rumoroso y si bien estuvo durante largos pasajes abajo en el marcador debido al gol de Sebastián Coates, logró la merecida igualdad sobre el final del partido.
Los goles de Coquimbo vs Nacional por la Copa Libertadores 2026
El primer gol del partido llegó a los 22 minutos de la primera mitad tras un tiro de esquina desde el sector izquierdo servido por Nicolás Lodeiro, el cual fue conectado por Sebastián Coates, quien con un violento cabezazo puso el 1-0.
De ahí en más Coquimbo buscó incansablemente el empate e incluso Benjamín Chandía logró superar al portero Ignacio Suárez a los 64 minutos, pero su gol fue anulado por fuera de juego.
Sin embargo, los aurinegros tuvieron su recompensa cerca del final del compromiso, cuando Lucas Pratto remató y Suárez dejó un rebote, el cual fue capturado por Manuel Fernández, quien remató de derecha para anotar el 1-1 definitivo a las 94 minutos.
¡LLEGÓ EL PRIMERO DEL BOLSO EN CHILE! Cabezazo goleador de Coates para poner el 1-0 de Nacional vs. Coquimbo.— SportsCenter (@SC_ESPN) April 8, 2026
🔥⚽ ¡AGÓNICO GOL DE FERNÁNDEZ PARA EL EMPATE DE COQUIMBO!— ESPN Chile (@ESPNChile) April 9, 2026
El central 'Pirata' aprovechó un rebote del arquero de Nacional y encontró la igualdad definitiva en el Sánchez Rumoroso por el estreno del Grupo B.
¿Cuándo vuelve a jugar Coquimbo por la Copa Libertadores 2026?
El próximo partido de Coquimbo Unido en la Copa Libertadores 2026 será el próximo martes 14 de abril a las 22:00 horas de nuestro país cuando visite a Universitario de Perú en el Estadio Monumental de Lima.
En resumen
- Coquimbo igualó 1-1 en su debut en la Copa Libertadores ante Nacional
- Sebastián Coates anotó el gol de Nacional a los 22 minutos
- Manuel Fernández marcó el empate para los aurinegros a los 94′
- El próximo partido de los piratas será ante Universitario en Perú
