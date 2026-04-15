Salomón Rodríguez volvió a ser protagonista en la Copa Sudamericana tras anotar en la victoria de Montevideo City Torque sobre Palestino en el estadio La Cisterna, en un partido válido por la fase de grupos. El delantero uruguayo abrió el marcador en un triunfo que también tuvo un autogol a favor del cuadro visitante.

El atacante, que aún pertenece a Colo Colo, volvió a estar en el centro de la noticia no solo por su gol, sino por sus declaraciones posteriores, donde abordó su presente en Uruguay y su paso por el fútbol chileno, donde no logró consolidarse como titular indiscutido.

El mensaje de Salomón Rodríguez a Colo Colo tras su paso por Chile

En conversación con DSports, el delantero fue consultado sobre volver a jugar en una cancha chilena tras su amargo paso por Colo Colo y señaló que “el fútbol es así, es cambiante. A veces te toca estar en las malas, a veces en las buenas, hay que seguir constancia, sacrificio, que en algún momento todo sale”.

En ese contexto, se le preguntó por si tiene una revancha en el Cacique: “Estoy haciendo lo posible para volver de la mejor manera, ojalá podamos cumplir con lo que dejé al debe, pero ahora entrenando y trabajando con el equipo”.

El atacante también valoró el momento colectivo de su equipo en la competencia internacional y su aporte en el triunfo ante Palestino, que refuerza su buen presente en Uruguay: “Muy feliz por mi presente y el presente del equipo que sale a jugar en todas las canchas y feliz por la victoria”, agregó.

"ESPERO CUMPLIR CON LO QUE DEJÉ AL DEBE"



🇺🇾 Salomón Rodríguez habló sobre su buen presente en City Torque, club donde está cedido por parte de Colo-Colo hasta diciembre.



⚽ El uruguayo marcó ante Palestino por la CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS@lopezrodrigo3 en #DFSHAChile pic.twitter.com/uQxfh1uRPh — DSPORTS Chile (@DSportsCL) April 15, 2026

El presente de Salomón Rodríguez en Uruguay

Más allá del gol anotado en la victoria de su equipo sobre Palestino, Rodríguez en esta temporada lleva 9 partidos en la liga uruguaya y ha anotado 6 goles. En la Copa Sudamericana, en tanto, ha jugado 3 partidos y anotado un gol.

Un presente que seguramente siguen de cerca desde Macul, porque el delantero está a préstamo en el Montevideo City Torque.