Palestino perdió por 2-0 ante Montevideo City Torque en la Fecha 2 del Grupo F de la Copa Sudamericana 2026, resultado que los deja complicados, ya que apenas suman un punto en los dos partidos disputados en este certamen, poniendo rápidamente en jaque su clasificación a los octavos de final (ganador de cada grupo) o a los play-offs (segundo de cada zona).

Se trata de un partido histórico, ya que es el primer duelo internacional en la historia del estadio Municipal de La Cisterna, aunque nada de eso se pudo valorar porque la derrota llega a profundizar un momento muy irregular del equipo, situación que tiene muy cuestionado al director técnico Cristian “La Nona” Muñoz, quien había tomado aire en los últimos dos partidos.

Los goles de Palestino vs Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana 2026

La apertura de la cuenta de Montevideo City Torque fue del exjugador de Colo Colo Salomón Rodríguez en los 11 minutos de juego con un cabezazo en el área de Palestino que dejó sin opciones al arquero Sebastián “Zanahoria” Pérez. Se trata de algo irónico, dado que el año pasado en el Cacique anotó apenas cuatro goles en toda la temporada, apenas una de ellas en el Campeonato Nacional, mientras que ahora lleva seis dianas en su nuevo club.

El segundo tanto fue un autogol de Sebastián Gallegos en los 63′, en minutos muy negativos para el elenco palestinista, debido a que en los 66′ se fue expulsado Julián Fernández.

Estadísticas de Palestino vs Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana 2026

Copa Sudamericana Grp. F – 2026 DÍA DE PARTIDO 2 Palestino Sin Comenzar Club Atlético Torque

¿Cuándo vuelve a jugar Palestino por la Copa Sudamericana 2026?

El próximo partido de Palestino en la Copa Sudamericana 2026 será ante el poderoso Gremio de Brasil, compromiso pactado para el miércoles 29 de abril a las 20:30 horas, y en el que se espera que La Cisterna tenga su primera victoria a nivel internacional.

Previo a ese duelo, la escuadra árabe debe enfrentar a Colo Colo este domingo 19 de abril a las 18:30 horas en el Monumental y a Concepción el jueves 23 a las 20:00 horas en condición de local.