Colo Colo no jugó el pasado fin de semana, pero el Monumental está lejos de la calma. El parón competitivo se transformó en un espacio donde se están moviendo fichas importantes, tanto en el plantel como en la dirigencia, en medio de un mercado de fichajes 2026 que empieza a tomar forma antes de tiempo. Fernando Ortiz observa, evalúa y ajusta, mientras desde las oficinas y el camarín comienzan a aparecer señales que no pasan inadvertidas.

En paralelo, el Cacique también gana terreno fuera de la cancha. Lo que ocurre en la ANFP y en la nueva estructura del fútbol chileno tiene a Blanco y Negro como protagonista, en una semana donde el club no solo piensa en el Campeonato Nacional o la Copa Chile, sino también en el poder que tendrá en el futuro del sistema. En ese contexto, nombres propios como Javier Correa, Maximiliano Romero y Salomón Rodríguez terminan marcando una jornada que deja más preguntas que certezas.

🔴 Todas las noticias de Colo Colo de este miércoles 15 de abril



Sigue en Alairelibre.cl toda la cobertura de Colo Colo, el mercado de fichajes 2026 y las últimas novedades del Cacique.