Colo Colo manda con autoridad en el Campeonato Nacional, pero la ausencia de un “10” que conecte el mediocampo con el ataque sigue siendo la gran tarea de Fernando Ortiz. En una charla con el sitio En Cancha, el histórico multicampeón albo Leonel Herrera rompió el silencio con una propuesta audaz: el fichaje de Matías Palavecino, actual referente de Universidad Católica.

El popular “Chuflinga” aseguró que el volante argentino-chileno tiene el talento necesario para vestir la camiseta alba y que, pese a su presente en el archirrival, sacarlo del Claro Arena debería ser una operación factible si se actúa con la celeridad de los viejos tiempos. Con seis asistencias en la temporada, Palavecino es el perfil que Herrera considera vital para que el Cacique asegure el título.

¿Quién es el jugador del archirrival que proponen para Colo Colo?

Matías Palavecino es el volante creativo del archirrival que ha sido propuesto para reforzar la zona media de Colo Colo en 2026. El futbolista, que ya destacó en su paso por Coquimbo Unido, es visto por referentes del club albo como la solución a la falta de generación de fútbol. Leonel Herrera explicó a En Cancha que el equipo carece de una creación definida e identificó a Palavecino como el jugador ideal para nutrir a los delanteros que hoy sufren por la falta de pases con ventaja, permitiendo además que Claudio Aquino regrese a su posición natural como extremo.

“Lo fundamental es recuperar la creación de juego, la que en estos momentos no tenemos del todo definida. En ese contexto, hay un jugador que calza perfecto: Matías Palavecino. El chico de la UC me gustaba bastante en Coquimbo Unido y ahora sigue con las mismas cualidades”, sostuvo al citado medio.

¿Por qué Leonel Herrera cree que es “fácil” sacar a Palavecino de la UC?

Leonel Herrera sostiene que el traspaso de Matías Palavecino desde la UC a Colo Colo es viable basándose en antecedentes históricos de jugadores que cruzaron la vereda con éxito. El “Chuflinga” recordó casos emblemáticos como los de Luis Pérez o el “Coke” Contreras, quienes dejaron San Carlos para brillar en el Monumental sin escalas previas. Para Herrera, el talento del jugador calza con la exigencia de la camiseta alba y asegura que “debería ser fácil sacarlo de allá”, apelando a una gestión dirigencial rápida que logre arrebatarle al archirrival a uno de sus talentos más regulares de la temporada.

“Tiene el talento necesario para ponerse la camiseta de Colo Colo. Sería un lujo tenerlo y, me parece, debería ser fácil sacarlo de allá. Siempre hubo casos, como por ejemplo Luis Pérez, Coke Contreras, entre otros buenos jugadores que han dejado la UC para sumarse a Colo Colo”, remató.

Estadísticas de Matías Palavecino en 2026: ¿El “10” que le falta al Cacique?

Matías Palavecino se ha consolidado como el eje creativo del archirrival en el Campeonato Nacional, registrando números que lo sitúan en la élite del torneo. Su capacidad para asistir ha sido determinante para mantener a su equipo en la pelea alta, justo por debajo del Cacique.

Participación: 14 partidos disputados.

14 partidos disputados. Aporte directo: 2 goles y 6 asistencias.

2 goles y 6 asistencias. Rol táctico: Volante creativo con gran visión periférica, capaz de romper líneas con pases filtrados, el gran déficit que Herrera detecta en el actual esquema de Fernando Ortiz. “Sería un excelente revulsivo en el puesto, no sé si comenzaría como titular inmediatamente, pero de que puede ganarse el puesto desde la banca, puede”.

La propuesta de Leonel Herrera ya está sobre el escritorio virtual de Macul y el nombre de Palavecino empieza a dar vueltas en el imaginario del hincha. Mientras Colo Colo busca escaparse en el liderato, la necesidad de un generador de juego se vuelve cada vez más urgente para cerrar los partidos con tranquilidad. ¿Se atreverá Blanco y Negro a ir tras la figura de su archirrival o buscará alternativas lejos de San Carlos de Apoquindo?