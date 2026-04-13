Universidad de Chile atraviesa su momento más crítico desde la llegada de Fernando Gago. La derrota 1-0 ante Ñublense no solo dolió en lo anímico, sino que provocó un sismo en la tabla: la U cayó al séptimo lugar del Campeonato Nacional, quedando momentáneamente fuera de toda zona de copas internacionales.

Ante este panorama, Patricio Yáñez reveló en Deportes en Agricultura que el técnico argentino ya “verbalizó” a la dirección deportiva la urgencia de sumar refuerzos. Con Colo Colo escapado a cinco puntos y con un partido menos, Gago entiende que el actual plantel no basta para sostener la pelea arriba, activando así las gestiones para el mercado de invierno de forma anticipada.

¿Qué refuerzos pidió Fernando Gago para la U de Chile en 2026?

Fernando Gago ya manifestó la necesidad de contratar jugadores de jerarquía para el mercado de fichajes de mitad de año tras detectar carencias estructurales. La irregularidad en los resultados, que hoy tiene a la U con apenas 13 puntos, aceleró los plazos del DT.

Patricio Yáñez fue categórico al respecto: “No tengo ninguna duda que después de estas lecturas que está haciendo va a tener que contratar jugadores”, añadiendo que la conversación con el director deportivo de Azul Azul ya es un hecho. “Es un tema que Gago ya lo tiene muy verbalizado con el director deportivo. En esta montaña rusa, lamentablemente para los hinchas azules, no queda afuera la U”, dijo.

Esta movida busca dotar de mayor profundidad a un equipo que, pese a contar con el regreso de figuras como Juan Martín Lucero, no logra ser efectivo. La dirigencia ya trabaja en perfiles que permitan al equipo recuperar el terreno perdido en la Liga de Primera.

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¿Cómo quedó la tabla de posiciones del Campeonato Nacional hoy?

Universidad de Chile quedó fuera de la zona de clasificación a copas internacionales (Sudamericana y Libertadores) tras la fecha 9. Mientras el archirrival lidera con comodidad, el equipo de Gago empieza a mirar de cerca la medianía de la tabla, superado incluso por elencos como U de Concepción y Huachipato.

Rank Club Puntos PJ Situación 1 Colo Colo 18 8 Líder absoluto 4 Ñublense 16 9 Zona Sudamericana 6 U de Concepción 14 9 Último cupo a copas 7 U de Chile 13 9 Fuera de zona de copas

Yáñez analizó este presente con preocupación: “Hay que ir con cuidado, con calma. La U no es una excepción dentro de la irregularidad de este campeonato”, señaló, remarcando que la distancia con los puestos de avanzada ya empieza a ser un factor de presión interna.

¿Cuándo juega la U de Chile vs Everton por la fecha 10?

Universidad de Chile visitará a Everton en Viña del Mar el próximo sábado 18 de abril a las 17:30 horas. El encuentro en Sausalito es considerado una “final” para las pretensiones de Gago, ya que una nueva derrota podría hundir al equipo en la tabla y estirar la ventaja de Colo Colo a una distancia irremontable. Se espera que para este duelo el técnico realice ajustes en la zona media para recuperar la posesión y el volumen ofensivo que desapareció en Chillán.

Con el mercado de fichajes como única esperanza en el horizonte, Universidad de Chile enfrenta una semana de alta tensión. El séptimo puesto es un golpe de realidad que obliga a Azul Azul a abrir la billetera. ¿Logrará “Pintita” convencer a la dirigencia de traer los nombres que necesita antes de que el sueño del título se transforme en una pesadilla de mitad de tabla?