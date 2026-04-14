Colo Colo vive una semana determinante en lo deportivo e institucional. El Cacique se prepara para enfrentar a Palestino en pleno aniversario 101 con la opción real de escaparse en la cima del Campeonato Nacional, mientras el mercado de fichajes 2026 empieza a ordenarse internamente con definiciones contractuales clave. Fernando Ortiz trabaja con el plantel casi completo, pero deberá tomar decisiones sensibles en ataque y mediocampo que pueden modificar el esquema.

En paralelo, la dirigencia de Blanco y Negro fija plazos concretos para la remodelación del nuevo Estadio Monumental, mientras desde el entorno histórico del club, Carlos Caszely instala debate al elegir a su delantero ideal para este Colo Colo 2026. Renovaciones, dudas tácticas, presión competitiva y proyecto estructural: las últimas noticias de Colo Colo muestran a un club que compite arriba y planifica futuro.

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