Durante el lanzamiento de la Copa Entel 2026, el histórico capitán de la selección chilena, Iván Zamorano, sorprendió el apuntar a la ANFP y su opción de ser una de las figuras que pueda comandar el ente regulador. Si bien él no se ve como el mandamás, postuló a su gran dupla de tantos recuerdos en cancha.

Se trata del histórico atacante nacional, Marcelo Salas, quien es actual presidente de Deportes Temuco, equipo que se mantiene en la Primera B en la temporada 2026. Bam Bam no dudó en proponer al Matador al sillón presidencial del fútbol chileno, e incluso en un futuro se vio apoyando a su colega.

Zamorano propone a Salas en la ANFP

Iván Zamorano fue consultado sobre la posibilidad de presidir la Federación Nacional o la ANFP, donde señaló que no se ve en ninguna de las dos como presidente, sino que con un papel como mánager o apoyo cercano.

Ante su negativa a la presidencia, inmediatamente propuso a Marcelo Salas para el mando del ente regulador del fútbol chileno y soñó con una posible reunión de la dupla Za-Sa, al señalar que: “La presidencia hay que dejársela a otros, como Salas que es dueño de un club. Sería espectacular como presidente de la ANFP y yo ahí, con él. Reeditar Za-Sa en los escritorios.

¿Cuándo hay elecciones en la ANFP?

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional tendrá que elegir a un nuevo mandamás en noviembre de este año, ya que su actual presidente, Pablo Milad, confirmó en octubre que su ciclo había cumplido y no se va a postular a una reelección del cargo.

Ante la salida de Milad de la presidencia, se han especulado múltiples nombres para comandar al ente del fútbol chileno. Uno de los candidatos confirmados es el presidente de Deportes Limache, César Villegas, quien oficializó su candidatura. Por otra parte, se especulan nombres como Juan Tagle, ex mandatario de Universidad Católica y Marcelo Salas, actual presidente de Deportes Temuco quien fue postulado por Iván Zamorano.